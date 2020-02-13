Люди просто хотели отстоять свои права!

В центре украинского олигарха Виктора Пинчука PinchukArtCentre уволили сотрудников, которые жаловались на невыносимые условия труда

Об этом сообщает Bird in Flight.

«Мы были обязаны под угрозой увольнения выходить на 9-часовые рабочие смены даже с температурой и хриплым голосом, а отпуска могли брать лишь за свой счет», - рассказал один из бывших работников.

Как известно, в октябре прошлого года медиаторы из PinchukArtCentre объединились в профсоюз. Спустя несколько месяцев их уволили. Люди утверждают, что просто не хотели мириться с недобросовестным работодателем.

«Сначала руководство никак не комментировало решение, но затем подтвердило, что в будущем хочет совсем отказаться от услуг медиаторов», - подчеркивается в сообщении.

По словам художницы Оксаны Казьминой, которая является номинантом премии PinchukArtCentre 2020, в «олигархической институции неинтересно разбираться с медиаторами и их требованиями своих рабочих прав».

«Гораздо проще уволить всех и набрать новых, на другие должности и в другом количестве. Это обычная тактика тех, у кого есть власть. Это и есть мое отношение к институции», - отметила она.

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