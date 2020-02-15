Ежегодно христианский мир отмечает такой праздник как Сретение. Считается, что в этот день сам Бог встречается с людьми, дарит им свою любовь и благодать. Не забудьте поздравить своих родных и знакомых, пожелать им всех благ, любви и божественной защиты. Лучший способ это сделать — отправить красивую открытку со стихом или прозой.

Слово «сретение» означает «радость» и «встреча». Суть торжества заключается в том, что в этот день (15 февраля), Мария и Иосиф принесли маленького сорокадневного Иисуса в иерусалимский храм, чтобы «поставить перед Господом» его ребенка, его сына. Встретил святую семью старец Симеон, которому на то время уже исполнилось более трехсот лет. Согласно легендам, этому мудрецу ангел даровал право лично увидеть Мессию.

Считается, что Сретение — один из древнейших праздников в христианской вере. По разным данным, проповеди в честь этого торжества читались уже в IV веке нашей эры. Встреча Иисуса с Симеоном рассматривается христианами как контакт Всевышнего с человечеством.

Оригинальные открытки со стихами

Какой бы красивой не была картинка, главным достоянием открытки является поздравительный текст.

Со Сретением Господним,

Счастья вам, добра, тепла.

С вами Бог, и будьте вы с ним,

Чтоб любовь в сердцах жила.

Стих — идеальное сопроводительное письмо к любой открытке. С помощью различных программ (и даже в режиме онлайн) красивый текст можно разместить на изображении. Так вы создадите свою оригинальную открытку.

В праздник Сретения желаю вам мудрости,

Крепкого здоровья, любви и бодрости.

Пусть вера крепнет, царит в душе радость.

Дарует вам небо тепло и святость

Скачать картинки можно в Интернете, но лучший вариант — сделать фото самостоятельно, и после разбавить его стихом. Такие поздравления будут оценены по достоинству.

Под звон колоколов священник воду освящает,

Сретенский дух от бед и хворей исцеляет.

Поздравлю ж с праздником тебя я мой родной,

Пусть окружают тебя люди только с чистою душой.

Чтоб небеса и ангелы добром,

Окутали любовью, милостью, теплом.

Открытки могут быть статичными, но для поздравления можно использовать и гифки. Это особенно актуально, если поздравление осуществляется не через СМС, а посредством мессенджера или социальной сети.

Поздравление со Сретением в прозе

15 февраля старики высматривают народные приметы, оценивая, что будет в будущем относительно погоды. Они точно знают, что нельзя делать, когда лучше возносить молитвы и как правильно поздравлять окружающих в прозе. Так, лучшие поздравления можно поспрашивать в старшего поколения, а после уже преобразовать народные традиции в современные открытки.

«Сретение, это такой праздник, когда ты находишься перед Богом, а он перед тобой. Если прислушаться, можно почувствовать его присутствие. Пусть же чувство защищенности и небесной любви не покидает тебя, ангелы всегда охраняют и провожают под светом даже в самые темные времена».

«Солнце и теплота в Сретение — примета скорых морозов. Желаю же, чтобы на душе у тебя было всегда тепло и солнечно, чтобы радость и счастье никогда не покидали. Пусть крепкое здоровье и стабильность сделают твою жизнь по истине сказочной и волшебной».

«Сегодня Сретение, праздник божественного волшебства и святой встречи. Сегодня Всевышний дарит свое внимание человечеству, так пусть же он и твои молитвы услышит. Желаю тебе и твоим родным крепкого здоровья и веры, чтобы все плохое обходило стороной, а Святой Дух никогда не покидал, помогал, защищал».

«В день Сретения Господнего, хочу поздравить тебя и пожелать добра и счастья. Пусть свет небесный очистит помыслы и душу от греха и страданий, пусть остается лишь счастье, доброта и улыбки. Желаю тебе, чтобы все позитивные желания сбывались».

Напомним, 15 февраля — какой сегодня праздник и чей День ангела.

Как сообщала Politeka, Сретение Господне: приметы, традиции и гадания на достаток и суженого.

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