Скандальный российский музыкант Гарик Сукачев отличился новым заявлением

По его словам, Украину в будущем не ждет ничего хорошего, так как для ее жителей герои — Степан Бандера и представители «СС».

Такое утверждение он сделал на одному из российских телеканалов.

"А что мы можем сделать с Украиной, где выросло общество, детей воспитали так, что для них Бандера - герой, эсэсовцы - герои. Ни черта хорошего Украину не ждет. Сколько мы выкарабкивались из этой чеченской бойни, выкарабкались. Что у нас творилось! А у них ещё хуже. У нас фашисты тоже были и даже есть до сих пор, но их загасили очень быстро. А у них ими пользуются", - утверждает он.

По его словам, виновниками такого стали "те, кто стоят сверху".

"Что натворили со своим народом те, кто стоят вверху – мы все кровью умоемся! Нужен враг – русский. Бред. Но детям же не докажешь, они вырастут с врагом", – считает музыкант.