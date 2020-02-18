Скандальный российский музыкант Гарик Сукачев отличился новым заявлением
По его словам, Украину в будущем не ждет ничего хорошего, так как для ее жителей герои — Степан Бандера и представители «СС».
Такое утверждение он сделал на одному из российских телеканалов.
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"А что мы можем сделать с Украиной, где выросло общество, детей воспитали так, что для них Бандера - герой, эсэсовцы - герои. Ни черта хорошего Украину не ждет. Сколько мы выкарабкивались из этой чеченской бойни, выкарабкались. Что у нас творилось! А у них ещё хуже. У нас фашисты тоже были и даже есть до сих пор, но их загасили очень быстро. А у них ими пользуются", - утверждает он.
По его словам, виновниками такого стали "те, кто стоят сверху".
"Что натворили со своим народом те, кто стоят вверху – мы все кровью умоемся! Нужен враг – русский. Бред. Но детям же не докажешь, они вырастут с врагом", – считает музыкант.
Ранее, российский актер и режиссер Никита Михалков считает, что Украину можно вернуть под влияние РФ только с помощью военного конфликта.
По его словам, именно Украина проводит агрессивные действия в сторону соседа, хотя никаких причин для этого нет.
Также, он рассказал, что за годы независимости в Украине вырастили молодых людей, которые против союза с РФ.
В то же время, режиссер назвал украинцев и россиян братними народами. И признался, что любит и уважает граждан Украины.
Напомним, Макаревич жестко высмеял рай Путина, видео новой песни.
Как писала Politeka, Сукачев жестко взъелся против Макаревича из-за Украины.
Также Politeka писала, что Макаревич откровенно рассказал о своей «дружбе» с Кобзоном.