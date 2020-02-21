В Киеве 22 февраля состоится потрясающее культурное событие при поддержке «95 Квартала»

Неповторимая Прима-балерина Национального оперного театра им. Шевченко Наталья Мацак и пекрасний солист нидерландского национального балета Константин Ален при поддержке «95 Квартала» представляют великие произведения всех времен и нардов «Пахита» и «Шехерезада».

«Пахита» – ключевое достижения великого композитора Людвига Минкуса и легендарного писателя Мигеля де Сервантеса. Впервые балет был поставлен в 1846 году. И с того момента он покорил крупнейшие мировые концертные залы мира. А теперь Украина увидит этот клад в современной постановке и исполнении непревзойденных мастеров балета.

«Шехерезада» – это, с одной стороны, классика балета: его премьера состоялась еще в 1910-м году в Париже, на сцене «Гранд-опера», автор музыкального сопровождения – классик Римский-Корсаков. Но одновременно это яркое и эротичное произведение. Мир арабских сказок «1001 ночь» еще никогда не удавалось увидеть так глубоко изнутри. Если вы хотите ввести дорогого вам человека в новый для него мир балета, начните с «Шехеразады». После этого вы можете быть уверены, что балет станет его любимым искусством!

Актеры:

Наталья Мацак – заслуженная артистка Украины, прима Национального академического театра оперы и балета Украины им. Т. Г. Шевченко. Наталья выступает в лучших залах Франции, Италии, Греции, Испании, Швейцарии, Америки, Китая, Кореи, Индии и других стран. Аншлаги спектаклей с участием Натальи можно объяснить ее «фирменной» легкой эксцентрикой в рисунке классического танца. То есть классический балет в ее исполнении становится ближе современному зрителю. Прима глубоко трогает даже тех, кто первый раз заглянул в мир балета.

Constantine Allen – премьер Нидерландского Национального балета, лауреат «Youth American Grand Prix competition» (США, 2007), Гран-при «Tanzolymp Competition» (Берлин, 2011), премьер «Stuttgart Ballet company» (Германия, 2014) и «Les Grands Ballets» (Канада, 2017-2018).