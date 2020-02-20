Известная украинская актриса Лера Товстолес, которая выступает в "Женском Квартале", показала новый кадр с тренировки

На фото Лера позирует в топе и рваных джинсах. Она показала себя в зеркало и сделала селфи. В этот раз Товстолес решила не собирать волосы в хвост, резинка была на руке. На фоне можно увидеть было площадку для танцев и шторы. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"А я еще приехала на тренировку. И даже качала пресс", - написала Лера под фото.

Фанаты не смогли оставить комментарии или поставить лайки. Все из-за того, что снимок Лера оставила в сторис Инстаграма.

Ранее мы сообщали, что звезды "Женского квартала" Лера Товстолес и Катя Никитина решили принять ванну вместе, причем показали происходящее в сети.

Кадр с двумя красотками в пене опубликован в микроблоге "Женского квартала" в Инстаграм. Так, на фото знойные блондинки сидят в белоснежной ванне, и практически по шею "укутаны" барашками пены. При этом заметно, что девушки не полностью голые. На Лере (которая на переднем плане) топ телесного цвета, а на Кате черно-бела майка.

Товстолес обернулась к камере и смотрит через плечо, сложив губы "уточкой", а Катя, которая сидит чуть дальше, расплылась в улыбке.

Сообщалось, что известная украинская юмористка Валерия Товстолес, звезда "Квартала 95", показала новый образ в колготках и пиджаке.

На фото Лера позирует в темном пиджаке и колготки со стразами. При этом она легла на пол и выгнула спинку. Волосы у Товстолес при этом развивались от ветра, ну или она их в этот момент отбросила назад. На фоне не было ничего, что дает повод предположить, что был изменен фон в фоторедакторе или изначально такой был выбран.

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