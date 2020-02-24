Если за окном плохая погода, самое время окунуться в иллюзорный фантастический мир литературы. Мы расскажем вам о топ-5 мировых книгошедеврах, изданных в 2019 году

Подборку книг опубликовали на YouТube-канале ТОПЕР, передает Politeka.net . (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз). Авторы канала отмечают, что эти книги стоят внимания.

«9 дом» Ли Бардуго. Кто такая Ли Бардуго не знает только младенец. Американская писательница снова радует своих читателей. В 2019 году она написала литературный шедевр «9 дом», который повествует о таинствах «Лиги плюща». История девушки-подростка только на первый взгляд кажется простой. Вчитываясь в каждую строчку книги, вы потеряете чувство времени, вам не захочется отрываться от романа до самого завершения. Книги этой писательницы издаются в 50 странах мира.

«Тень за спиной» Тана Френч. Новая книга - это продолжение истории о доблестных детективах из полиции. На этот раз они расследуют смерть женщины, которая погибла из-за любовной ссоры. Детективам предстоит узнать, так ли это на самом деле. Эта книга – череда мистических и невероятных фактов и тайн. Тана Френч – автор, которого считают настоящим профессионалом-криминалистом.

«Нож» Ю Несбе. Если вы любите книги, которые способны заставить ваши волосы шевелиться, то эта книга вам понравиться. Жестокость и реалистичность убийств, описанных норвежским писателем, приводит в ужас. «Нож» - это очередная история о полицейском. Детектив будет щекотать ваши нервы с первой страницы до последней.

«Исчезновение Стефани Мейлер» Жоэль Диккер. Это роман известного швейцарского писателя. Это книга, которую невозможно отложить в сторону. Как только вы откроете первую страницу, как окажетесь в плену бестселлера. Вам предстоит узнать, кто убил журналистку, и связана ли ее смерть с событиями 20-летней давности. Финал книги окажется несколько шокирующим.

«Человек, который видел все», Дебора Леви. Это красивый роман, который повествует о прошлом и будущем. Он существует вне времени. Захватывающее литературное произведение вошло в список лучших литературных работ 2019 года. Это книга про самовлюбленного историка.

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