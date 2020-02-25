Российский музыкант Юрий Лоза считает, что на Донбассе Украина воюет с вооруженными местными жителями



Такое заявление он сделал в интервью "Апострофу".

По его словам, Украина сама развязала войну на Донбассе и ведет войну с украинцами, живущими там.

"Договариваться с Донбассом все равно придется. Они же не собирались выходить из состава Украины. А вот вы туда полезли с войной, вместо того, чтобы цивилизованно с ними общаться... Не они же бомбят Киев, а вы бомбите Донбасс. И не они к вам пришли с автоматами, а это вы пришли, поэтому чего же на них-то валить!" - заявил он.

По его словам, РФ в Украины не пытается ничего "отжать".

"Никакой агрессии нет. Россия вам не враг. Россия не пытается ничего отжать у вас или отнять. Во-вторых, когда мне сейчас про Крым говорят. Да я только что там был! Народ до сих пор рад, что они выскочили и что ими не управляют ваши неумехи, которые сейчас правят вашей страной. Да, там есть проблемы, но они кончатся, потому что есть перспектива и движуха. А у вас движухи нет, у вас движуха в обратную сторону", - заявил певец.

Ранее мы сообщали, что российский композитор Игорь Крутой назвал россиян и украинцев братскими народами, а войну - искусственной попыткой рассорить два народа.

"Думаю, что сейчас между нами не война, а искусственная попытка конвертировать сегодняшнюю неустроенность украинцев в ненависть к России и рассорить два брат­ских народа лет на 100", - считает он.

Ранее легендарный советский и российский актер Олег Басилашвили рассказал, что причина конфликта в Крыму и на Донбассе таится в нагнетании ненависти, которую развила Россия, делая акцент на оружии и запугивании мирного населения.

Напомним, Валерий Леонтьев изменился до неузнаваемости.

Как сообщала Politeka, тяжелобольного композитора Крутого беспощадно разыграли.

Также Politeka писала, что известный композитор разозлил своим заявлением украинцев.