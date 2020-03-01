Выходить на Великий пост принято без обид и «камней» за душой, поэтому и существует Прощеное воскресенье. В этот день каждый христианин пытается наладить отношение с друзьями, близкими и просто знакомыми, простить все обиды и попросить прощения за свои грехи.

Прощенное воскресенье не имеет четкой даты и каждый год встречается по-разному. Это последний день Масленицы, который в 2020 году выпал на 1 марта. В канун Великого поста принято не только просить прощения, но и духовно очищаться, ходить в церковь, исповедоваться, готовить тело и душу к серьезному испытанию. Такой подход к жизни позволяет каждому из нас стать немного лучше, чем вчера.

В этот день подчеркивается важность покаяний и искренности. Сильные приносят свои извинения слабым, богатые извиняются перед бедными, молодые перед пожилыми и т.д. Нередко прощаются даже долги, особенно если человек находится в очень трудном материальном положении. Некоторые доброжелатели и организации активно занимаются благотворительностью.

Краткая история зарождения Прощеного воскресенья

Традиция прощать и просить прощения перед Великим постом зародилась в Египте (по некоторым данным в Палестине). Согласно преданиям, монахи перед Великим постом расходились по пустыне и уединялись в самых отдаленных ее уголках, где молились все 40 дней практически без пищи и с ограниченным количеством воды, следуя примеру Иисуса Христа. Учитывая великий риск такого путешествия, монахи прощались так, будто идут в последнюю дорогу, соответственно обид и грехов быть не должно.

Так и появилась традиция просить прощения друг у друга, словно это последняя встреча. Несмотря на то, что домашние условия и не столь строгая диета не несут опасности, в сознании людей обычай сохранил свою первозданную природу. В честь этого великого дня в церквях проводятся специальные молебны и обряды.

Традиции Прощеного воскресенья

В Прощеное воскресенье принято ходить в церковь, где читается Евангелие (Нагорная Проповедь), раздел, который раскрывает суть прощения обид. После вечернего богослужения проводится чин прощения, когда настоятель, служители церкви и прихожане просят друг у друга прощение.

В Евангелии передаются слова Спасителя Иисуса о том, что если мы будем прощать всем их согрешения, то и Отец Всевышний простит. При этом, если отказать просящему, то и Бог будет неблагосклонен дать положительный ответ (Мф. 6:14-15).

Многие миряне задаются вопросами: как просить прощения, и как (что) отвечать, особенно если прощать человека нет желания. Согласно традициям, просить прощение главное искренне, если есть раскаяние или хотя бы сожаление. Прощать также нужно от чистого сердца, при этом, отказывать в этот день не принято. Как правило, диалог звучит так: «Прости меня, пожалуйста», ответ — «Бог тебя простит, и я прощаю!». Еще можно поздравить друг друга с Прощеным воскресеньем, отправив открытку, красивый стих или душевную прозу.

«Сегодня заканчивается Масленица, Прощеное воскресенье, день, когда люди очищают душу от груза обиды и вины. Желаю, чтобы ты был чист от этого противного балласта, и смог с чистыми помыслами ступить на тропу Великого поста. Я прошу у тебя прощения за все!»

Также в этот день люди говорят всем окружающим комплименты, приятные вещи. Стоит отметить, что еще не поздно поздравить друзей и близких с масленицей, поесть блинов с медом.

Самой яркой традицией Прощеного воскресенья по праву считается сжигание Масленицы. Это кульминация праздника и самый громкий отголосок древнего языческого обычая: уничтожать смерть и зиму, таким образом расчищая путь весне, жизненному теплу и зеленому плодородию.

Приметы и обычаи Прощенного воскресенья

Перед тем, как приступить к извинениям, люди посещают церковь для исповедания, покаяния в грехах и причащения. Также ходят на могилы своих родных и близких, принося с собой дары, просят у них прощение. После уже начинается ритуал извинений.

Попросив прощение, люди трижды целуются, из-за чего Прощеное воскресенье еще называют «целовальником». Первыми всегда просят прощение младшие, действует правило старшинства. В конце нелегкого, но приятного дня, люди собираются всей семьей за столом, повторяя извинения. К слову, трапезничают люди в этот день семь раз, согласно числу недель Великого поста, остатки еды убираются только на следующий день.

В древние времена по Руси ходил обычай, когда государь приносил свои извинения подданным, ездил по монастырям, встречался с войсками. За много веков развития нашей культуры люди замечали и запоминали совпадения, откуда рождались приметы.

Считается очень плохой приметой не принять извинения, если ответить «нет», это негативно повлияет на весь будущий год. Также принести недоброе может сквернословие и плохие поступки, которые обижают других (дурные слова приносят плохие новости). В этот день нужно искренне прощать, думать только о хорошем. Также стоит выделить несколько других примет:

испеченные в Прощеное воскресенье блины нужно съесть все до единого (считается, что это принесет счастье семье, сплотит ее);

если на кануне Великого поста будет хорошая ясная и теплая погода, то и весна будет такой же, можно ждать хороший урожай;

высоко закрученные углы у месяца сигналят о наступающих морозах;

снег сулит холода перед Пасхой;

если посмотреть в полдень в окно, можно увидеть кумоху;

дурным знаком также будет, если дверь слетит с петель (большая беда для всей семьи);

если не простить друг друга, поститься будет бессмысленно.

Также если искренне поздравить кого-нибудь с праздником, пожелание, скорее всего, сбудется. Поэтому стоит говорить только теплые и позитивные вещи.

Что нельзя делать в день Прощеного воскресенья

В древности миряне были убеждены, Прощенное воскресенье — это день Страшного суда. Поэтому люди старались реже появляться на улице, анализировали свои грехи и пытались покаяться. Существуют и другие запреты на этот великий день:

нельзя пить алкоголь, есть мясные продукты;

лучше не отказывать в прощении;

не стоит выполнять тяжелую работу (лучше отложить на потом уборку, стирку и другие дела), при этом готовить можно;

стоит избежать объедения (лучше уменьшить порции);

запрещено жаловаться, ругаться, скандалить, сориться и обмениваться любыми негативными эмоциями;

не стоит спать посреди дня в Прощеное воскресенье, ибо можно стать жертвой нападения лихорадки-кумохи (чертополох под матрасом поможет защититься от этого и других бесов), при этом, люди не ложатся в постель аж до 12 часов ночи, пока не начнутся другие сутки).

Также не стоит отказывать в этот день в помощи нуждающимся. Стоит позаботиться о том, чтобы прожить этот день максимально достойно, помогать другим, говорить теплые слова. Избавляясь от обид и тяжести вины, мы очищаем сознание и душу перед Великим трудным постом, с помощью которого сможем достичь просветления, приблизиться к Богу.

Так, мы узнали немного о Прощеном воскресеньи, о традициях и истории, о том, можно ли работать и как правильно просить прощение, какого числа пройдет этот великий праздник. Также можете ознакомиться с тем, как поздравить с началом Великого поста, красивые пожелания родным.

Напомним, Прощеное воскресенье 2020: душевные извинения, поздравления в стихах и прозе.

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