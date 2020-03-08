Международный женский день отмечается по всему миру 8 марта. В этот день принято дарить всем девушкам приятные подарки, внимание, любовь и заботу.

Начало весны, первые теплые лучи и приятное пение птиц, в сердцах открывается дополнительное место для любви и позитива. В эти солнечные мгновения каждая девушка ждет свой особенный день — 8 марта. При этом, перед каждым мужчиной постает серьезная задача — удачно выбрать подарок, да так, чтобы эти сказочные дни весны подчеркнуть и сделать еще более яркими и восхитительными. В 2020 году Украина встретит в свои объятья женский день в воскресенье, поэтому выходные будут продлены на понедельник 9 марта.

Источник: weheartit.com

Лучшие подарки любимой на 8 марта

Нежная и ласковая половинка может очень обидеться, когда ей дарят неприятные подарки. Если соорудить своей девушке/жене что-то своими руками, она может воспринять это как высшую меру проявления чувств, а может как простую жадность и безденежье. Поэтому всегда стоит объединять ручные поделки и более финансово затратные сюрпризы. Простым подружкам можно подарить и обычную открытку со стишком, написанным вручную.

Лучшие подарки любимой на 8 марта:

мягкие игрушки и цветы (классика будет актуальна еще не один десяток лет, но при этом, стоит дополнять ее походом в ресторан или кино, если нет возможности, обязательно вкусным романтическим ужином на двоих);

(классика будет актуальна еще не один десяток лет, но при этом, стоит дополнять ее походом в ресторан или кино, если нет возможности, обязательно вкусным романтическим ужином на двоих); украшения (лучшие подружки женщин — это бриллианты, серебро, золото и другие драгоценности, которые подчеркивают сеяние прекрасной личности (как правило, мужчины дарят сережки или цепочки);

(лучшие подружки женщин — это бриллианты, серебро, золото и другие драгоценности, которые подчеркивают сеяние прекрасной личности (как правило, мужчины дарят сережки или цепочки); приключения (если девушка любит активный образ жизни, можно подарить ей на 8 марта путевку в «квест-рум», сводить с друзьями на «пейнтбол», организовать путевку в место ее мечты, прыгнуть вместе с ней с парашютом);

(если девушка любит активный образ жизни, можно подарить ей на 8 марта путевку в «квест-рум», сводить с друзьями на «пейнтбол», организовать путевку в место ее мечты, прыгнуть вместе с ней с парашютом); гаджеты (большинство девушек, как и парней, любят функциональную электронику: телефоны, планшеты, наушники, часы, компьютеры, возможно даже квадрокоптеры, корабли на радиоуправлении и т.д.);

(большинство девушек, как и парней, любят функциональную электронику: телефоны, планшеты, наушники, часы, компьютеры, возможно даже квадрокоптеры, корабли на радиоуправлении и т.д.); приятные мелочи (можно заказать шкатулку из дерева для косметики, чашечку с тематическим изображением, футболку, бюджетный, но оригинальный подарок не всегда так плох, как его представляют большинство мужчин).

Среди парней ходят слухи, если пройтись через парк утром 9 марта, можно увидеть памятник мужчине, купившему сковородку молодой любительнице гаджетов и развлечений. Не секрет, что нужно учитывать увлечения и предпочтения девушки, выбирая ей подарок. Если о красавице известно немного, можно выбрать самый лучший из универсальных подарков.

Источник: darnika.ru

Ручные поделки, которыми можно подчеркнуть основной подарок:

сладкий презент (можно испечь торт или печенье, залить из растопленного шоколада сердечки, добавив туда орехи и изюм, сотворить фруктовый торт, таких сладких заготовок большое количество, выбираем на вкус своей половинки);

(можно испечь торт или печенье, залить из растопленного шоколада сердечки, добавив туда орехи и изюм, сотворить фруктовый торт, таких сладких заготовок большое количество, выбираем на вкус своей половинки); маленький плюшевый зверек , сшитый из подручных средств, или специально купленных в магазине (стоит учесть, что в таких торговых центрах можно найти множество журналов с креативными идеями и пошаговыми инструкциями);

, сшитый из подручных средств, или специально купленных в магазине (стоит учесть, что в таких торговых центрах можно найти множество журналов с креативными идеями и пошаговыми инструкциями); букет из оригами (вместо цветов можно соорудить животных, сказочных персонажей и др.);

(вместо цветов можно соорудить животных, сказочных персонажей и др.); шкатулка признаний (соорудив красивый ящичек, нужно положить в него 365 комплиментов и признаний в любви, можно на разных языках написать «я тебя люблю», и пусть девушка каждое утро достает такой приятный листик-комплимент);

рисунок (не избегайте банальностей, даже красивый цветочек может заставить девушку искренне улыбнуться, и если есть талант, можно сотворить ее портрет, сказочную сценку).

Есть такие моменты, когда нужен дешевый и красивый подарок в ограниченные сроки. Не нужно открывать Америку, стоит просто купить цветы и плюшевого медведя. Если нет такой возможности, соорудите быстро букет из подручных средств (цветной бумаги, ткани и т.д.). Отличный вариант — гелиевые шарики. Если позволяет бюджет, просто ведите девушку в кино, как так и задумывалось, а после предложите романтическую прогулку и пиццу. Такие идеи спасли не одну пару, ибо не в подарке дело, а в подходе.

Чтобы не принять на себя статус «ненормального мужа», стоит готовить подарок заранее, поверьте, жена такой провал запомнит надолго, как минимум, до следующего года. Каждому мужу стоит накопить хотя бы лишнюю тысячу-две гривен, приметить неплохой ресторан и заранее купить что-то яркое и восхитительное.

Источник: weheartit.com

Оригинальные идеи для подарка на Международный женский день

Хочется не просто поздравить свою девушку или жену, а сделать праздник незабываемым? Нужно приятно удивить ее, и чтобы это сделать, придется найти креативную идею, наполнить ее смыслом, и самое сложное — удачно реализовать, продумав все мельчайшие нюансы.

Креативный подарок, как правило, не представляет собой что-то одно, это совокупность деталей: красивый презент (он может быть и недорогим), что-то сделанное своими руками, прогулка в кино или ресторан. Если все три части реализовать как следует, получится незабываемый результат.

Как провести вечер, сделать его романтическим:

снять номер в дорогом отеле (не только любовники и молодожены могут позволить себе уединение в гостиничном номере, это разнообразие в отношениях даст волну свежих эмоций и чувств, поможет отвлечься от серых будней и суеты в другой обстановке);

набрать ванну с лепестками роз и пеной, расставить по дому свечи, притушить свет, подобрать романтическую музыку (желательно без слов), заказать ее любимую еду;

организовать салют в честь любимой (в этом вам помогут верные друзья, которые в нужное время зажгут спичку);

подняться на крышу высотки, украшенную гелиевыми шариками, и выпить там шампанского (Киев для этой затеи идеален);

заказать прогулку на лошадях или в карете (такое приключение не просто удивит, но и зарядит адреналином).

Источник: wattpad.com

Креативные идеи для вручения подарка:

если выбор пал на драгоценное кольцо, серьги, кулон, цепочку, их стоит презентовать так, словно в голливудском фильме (девушки часто представляют себя на месте главных героинь), это можно сделать: став на одно колено, положив в бокал с шампанским, привязав на гелиевый шар;

если девушка любит творчество, можно выучить ее любимый стих или отрывок из книги, включить ее любимую песню, станцевать;

приготовить «блюдо с сюрпризом», например, положив шкатулку с подарком в торт или пышный салат (добиваемся удивления и восторга);

организовать с друзьями спектакль или целую игру, в которой главная героиня получает пышный букет роз и подарок, этим можно будет хвастаться перед подругами вечность.

Выбор недорогого подарка

Какой бы не была ситуация с финансами, поздравить свою любимую нужно «кровь с носа». Пусть презент будет недорогой, сделанный своими руками, но он должен быть. В этом случае лучше сделать ставку на подаче и необычности. В поисках идеи можно посмотреть, что смышленые девочки дарят своей маме, или наоборот, родители дочке. Как правило, это недорогие, но очень приятные подарки. Также можно позаимствовать рождественские подходы.

Источник: archidea.com.ua

Примеры простых и недорогих подарков:

альбом с семейными фото (их можно распечатать и вклеить, сделав таким образом коллаж);

волшебная коробочка для косметики, сделанная своими руками (на ней можно вырезать имя своей возлюбленной, выжечь красивый рисунок или реализовать другие крутые задумки);

необычный фруктовый букет (собрать между собой бананы, апельсины, мандарины в единую картину, найти клубничку или вишню на начале весны, порой нелегко, но если делать это с любовью, то все получится);

сделанная своими руками полочка, шкафчик, или любой другой практичный элемент, который упростит и улучшит жизнь жене;

скромный ужин, сделанный своими руками (для этого также понадобятся романтические красивые свечи, прикольные вкусняшки, возможно попкорн, хороший фильм и музыка);

пересаженные в чайные чашечки весенние цветы (это и выглядит очаровательно, и подача первоцветов, за которыми так скучают девушки будет незабываемой).

Ответы на вопросы: «как сделать идеальный подарок», «что подарить жене» — лежат на поверхности, достаточно заранее невзначай спросить у своей половинки, о чем она мечтает и чего хочет. Может она не хочет романтичный вечер и необычные мудреные подарки, возможно в список ее желаний входит просто выбраться на прогулку с любимым мужчиной, дорогой обсуждая смешные жизненные моменты.

Источник: pinterest.it

Чего лучше не дарить любимой:

дешевый парфюм или косметика (самый неподходящий подарок);

подобный презент, который когда-то дарили бывшей или коллеге в офисе (в этом случае, какой бы милый, прикольный или романтический этот подарок не был, жена будет крайне огорчена);

купленная в ближайшем магазине безделушка (такой небольшой презент не вызовет восхищения и удивления, он просто будет не интересный).

Беременной жене лучше подбирать подарок с тройным вниманием, ибо перепады настроения могут сыграть злую шутку. Простой подарок может вызвать восторг, а крутой наоборот, взбесить. Поэтому стоит вспомнить, о чем она все время мечтает, чего хочет в последнее время, на что жалуется. Собрав варианты, можно выбрать, какой будет полезный, какие в пределах бюджета, а которые лучше откинуть. Несколько неплохих вариантов:

красивая теплая пижама;

интересные настольные игры (при этом, можно пригласить друзей, чтобы сразу их опробовать);

аромалампа (поможет держать эмоциональный фон в норме);

именная футболка большого размера;

книга из любимой серии.

Источник: amazon.ca

Также особого подхода требуют те девушки, у которых День рождения совпал с 8 марта. Это уже не то самое, что дарить мелкие брелоки коллективу по работе. Здесь нужен особый подход, и дешевым подарком не отделаешься. Многие в таких случаях ищут недорогие туристические путевки, билеты на концерты и в кино, сертификаты в спа. К марту в этом случае нужно готовиться заранее, собирая бюджет на праздник.

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