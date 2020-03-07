После аномально теплой зимы, весной украинцев ждет долгий период похолодания

О погодных изменениях в Украине предупредили метеорологи, пишет сайт Сегодня .

Народный синоптик Леонид Горбань, отметил, что по всей территории нашей страны ожидается холодная и дождливая погода вплоть до второй декады апреля. При этом настоящее весеннее тепло придет только в конце месяца.

"В апреле будет холодно и сыро до самой Пасхи, которая в этом году будет 19 апреля, только в конце месяца станет ясно и тепло", - сообщил Горбань.

В тоже время в Украинском гидрометцентре отметили, что вся весна в Украине будет дождливая и возможны суровые циклоны.

"Возможны и неожиданности, один-два весенних циклона, которые не обойдут Украину стороной, принесут столь необходимую растениям дополнительную влагу", - предупредили метеорологи.

Долгосрочный прогноз сделала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух.

По прогнозам синоптика, осадков будет немного, а температура воздуха будет выше нормы.

"Температура в марте может быть на 2-3 градуса выше нормы, в апреле и мае – на 1-2 градуса выше нормы. Но, по последним долгосрочным прогнозам, ожидается значительный дефицит осадков. Это тревожно, так как у нас была сухая осень, бесснежная зима", - рассказала Балабух.

Напомним, что март отменяется: аномальная погода снова накроет Украину, весна слетела с катушек.

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