В случае с эпидемией коронавируса больше пугает не сама болезнь, а то, как украинская власть с ней борется

Как сообщает Politeka, такое мнение в программе «НеДобрый вечер» выразил ее ведущий Игорь Лесев (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз). Он обратил внимание на то, что в мире существуют и другие болезни с более высоким процентом смертности, чем от коронавируса. Кроме того, вирус поражает в первую очередь пожилых людей, в то время как для остальных он не так опасен.

В связи с этим ведущий считает несоразмерной реакцию на эпидемию в мире.

«Банкротятся целые отрасли мировой экономики. Авиаперевозки уже накрылись. Туризм в ж**е. Фондовые рынки обвалились. Мировая торговля сокращается. Страны закрывают границы. В мире происходят антиглобальные процессы. И все из-за чего? Формально из-за какого-то нового штамма гриппа», - отметил Лесев.

Он признался, что его сильнее пугает не сам вирус, а то, как с ним борются власти. В частности, проблемы введенного карантина хорошо видны на примере Киева.

«Закрывают метро. Хорошо. Но наземный транспорт продолжает работать. Люди с метро пересядут на переполненные троллейбусы и маршрутки! То есть, скопление людей станет в разы больше! Если карантин – тогда закрывается все! Идея карантина – изолировать людей друг от друга», - заявил ведущий.

Он также обратил внимание на то, что в Украине до сих пор нет экспресс-тестов на коронавирус, а на всю страну проверено только несколько сотен людей.

«У нас несколько миллионов людей лишили источников заработка. И этих же людей забивают в переполненный общественный транспорт. Вот это карантин по-украински. Власть с одной стороны положила свою же экономику. А с другой – увеличивает распространение заразы», - возмутился Лесев.

Он также напомнил о том, что сейчас многие украинцы могут лишиться работы, а значит им не на что будет жить и кормить свои семьи.

«Что всем этим людям делать? Читать советы Милованова о том, что деньги нужно хранить в валюте? Или смотреть на семейные фотографии Сергея Лещенко, который и во время карантина будет все также получать 300 тысяч гривен в месяц?», - подытожил ведущий.

Напомним, эпидемиолог раскрыл украинцам глаза на ситуацию с эпидемией: "Забудем об этом уже в...".

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