В России попытаются использовать ситуацию с коронавирусов для становления "государственных границ" "ДНР"



Как передает Politeka.net, такое мнение в своем Телеграм-канале выразил журналист и публицист Виталий Портников.

Он уверен, что решение «главы ДНР» Дениса Пушилина о «закрытии границ с Украиной» предоставило непризнанной республике возможность стать"полноценным государством".

"В администрации президента России работают над превращением оккупированных территорий в «полноценные государства». Еще вчера жители оккупированных территорий, как и соседних районов Донецкой и Луганской областей могли воспринимать линию разграничения как досадную помеху для поездок. А с завтрашнего дня это будет полноценная «государственная граница», причем – граница на замке", - уверяет он.



Также журналист отметил, что если границы закроет и Россия, то только российский паспорт может стать единственной возможностью для перемещения из «народных республик».

"Кремль сделает сейчас все, чтобы воспользоваться ситуацией и в еще большей степени оторвать оккупированный Донбасс от Украины. Заявление Пушилина – это только начало процесса, который, к тому же, сейчас никто не сможет остановить", - заключил он.

