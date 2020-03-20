В России попытаются использовать ситуацию с коронавирусов для становления "государственных границ" "ДНР"
Как передает Politeka.net, такое мнение в своем Телеграм-канале выразил журналист и публицист Виталий Портников.
Он уверен, что решение «главы ДНР» Дениса Пушилина о «закрытии границ с Украиной» предоставило непризнанной республике возможность стать"полноценным государством".
Также журналист отметил, что если границы закроет и Россия, то только российский паспорт может стать единственной возможностью для перемещения из «народных республик».
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Медики оказывают ему помощь – всем необходимым больницы обеспечены. Лица, состоявшие с ним в контакте, выявлены и находятся под наблюдением.
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