В сети поставили на место соратницу беглого президента Януковича Анну Герман из-за ее высказывания об украинцах

Напомним, в интервью одному из телеканалов она заявила, что Украине якобы грозит "гибель из-за вируса ненависти".

"Украина может погибнуть как государство из-за распространения коронавируса. Нас ждут изменения, но если Украина переживет", – уверена она.

"Герман, а что это вам всем так по Украине стало болеть? Вы же уже должны знать

, при Яныке не смогли Украины продать и при тех не дадим. Лучше подкачайте силикон в левую щеку, если она меньше правой. Это теперь ваше дело", "Как им хочется чтоб нас не стало. А как же они будут жить без нас?", "А это у нее на лице проявления коронавируса? Вот женщину скрутило ...", "Несчастная, ненавистна личность", "На Гале порча, такое бывает.", "Иди к своим попам и исповедуй свои грехи, если тебя еще не научило. Но и они тебе не помогут.". - писали в сети.