В сети поставили на место соратницу беглого президента Януковича Анну Герман из-за ее высказывания об украинцах
Напомним, в интервью одному из телеканалов она заявила, что Украине якобы грозит "гибель из-за вируса ненависти".
"Украина может погибнуть как государство из-за распространения коронавируса. Нас ждут изменения, но если Украина переживет", – уверена она.
Скандальная экс-советница Виктора Януковича также рассказала, что Украина якобы обречена на гибель из-за "вируса ненависти между людьми"
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Украинцы такие "пророческие" мысли Герман не оценили.
, при Яныке не смогли Украины продать и при тех не дадим. Лучше подкачайте силикон в левую щеку, если она меньше правой. Это теперь ваше дело", "Как им хочется чтоб нас не стало. А как же они будут жить без нас?", "А это у нее на лице проявления коронавируса? Вот женщину скрутило ...", "Несчастная, ненавистна личность", "На Гале порча, такое бывает.", "Иди к своим попам и исповедуй свои грехи, если тебя еще не научило. Но и они тебе не помогут.". - писали в сети.
Напомним, что скандальная соратница Януковича сразила наповал новым имиджем: «Батя, мы стараемся»
Как сообщала Politeka, Герман оскандалилась обращением к украинцам: «Дайте себя...».
Также Politeka писала, что Анна Герман внезапно открыла всю свою прокремлевскую суть.