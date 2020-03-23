Украинцы, застрявшие в Доминиканской республике, записали видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому
Видео было опубликовано изданием «Цензор.НЕТ». Двое украинцев, одетые в вышиванки, обратились к президенту с требованием отправить за ними президентский самолет.
Записывающий обращение парень отметил, что эвакуации в Доминикане на данный момент ожидают 129 украинцев. Он в довольно жесткой форме обратился к Зеленскому.
«У нас есть одна гениальная идея - если вы не можете найти рейс или чартерный самолет, который сможет нас забрать, отправьте за нами свой президентский борт. В начале своего срока вы обещали, что все госимущество станет доступным для общественности. Выполните это обещание», - заявил он.
Он также возмутился тем, что из Вены граждан Украины эвакуировали, а их забирать не спешат.
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Отметим, что в сети довольно жестко отреагировали на обращение украинцев. В комментариях началась настоящая травля отдыхающих.
«Явно оборзевшие граждане. Пусть плывут на Гаити - там дешевле»,
«Сидите сволочи там мы вас туда не посылали»,
«Странные люди. Кто их гнал в период пандемии аж в Доминиканскую республику, сами ехали, сами рассчитывали, как будут туда и обратно добираться, вот пусть и добираются, а не нагло им подавай президентский самолет за бюджетные средства»,
«Истинные украинцы, истинные рабочие, служащие, бюджетники и пенсионеры за хлебом в Доминикану на такси-самолетах-чартерах не летают»,
«А кто их заставлял во время пандемии лететь чёрт знает куда? А теперь надо деньги с нищего бюджета на них тратить?!»,
«Когда они туда полетели - возможно год назад ...- или максимум 10 дней - когда уже знали, что весь мир "пылает" - так что пусть снимают "щироукраинские рубашки" – надевают что-то местное и ищут там работу», "А так это вы Бубочку выбрали? Нет уж. Сидити там и не рыпайтесь", - пишут пользователи сети.
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