У реєстрації українцям відмовили і не допустили на борт

В Коломбо на Шрі-Ланці 105 громадян України не змогли вилетіти додому через відміну рейсу до Києва у зв'язку з карантинними заходами через спалах коронавірусу

Подробицями постраждалі поділилися у відеозверненні, яке поширили в мережі (щоб подивитися відео, доскролльте новину до кінця).

За словами пасажирів, вони повинні були вилетіти зі столиці Шрі-Ланки рейсом FZ-558/727 Коломбо-Дубай-Київ. Туристичний оператор також підтвердив, що виліт буде.

Однак у реєстрації українцям відмовили і не допустили на борт. Представник авіакомпанії FlyDubai пояснив, що Україна відмовилася їх приймати – аеропорт "Бориспіль" закритий і не чекає рейс. Серед пасажирів – багато дітей.

При цьому турбоператор Join UP, який організував відпочинок українцям, заявив, що це вже не його компетенція. У представництві України всі фахівці зайняті, тому ніхто не приймає дзвінки. В системі ОДИН пасажири зареєструвалися.

З проханням про допомогу вони звернулися до президента України Володимиру Зеленському.

Раніше повідомлялося, що українські громадяни, які відпочивають у Єгипті на момент початку карантину, опинилися у вкрай складній ситуації. Багато не мають можливості повернутися до того, як Україна закриє кордон

Туроператори скасували зворотні квитки, а, згідно з інформацією Міністерства закордонних справ України, питання, як буде проходити евакуація, поки ще не вирішено. За попередніми даними, близько 60 тисяч українців опинилися в пастці на єгипетських курортах.

Деяких відпочиваючих в п'ятизіркових готелях в Шарм-ель-Шейху і Хургаді помістили на карантин. Інформацію підтвердили в Міністерстві інфраструктури.

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