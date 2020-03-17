В Коломбо на Шрі-Ланці 105 громадян України не змогли вилетіти додому через відміну рейсу до Києва у зв'язку з карантинними заходами через спалах коронавірусу
Подробицями постраждалі поділилися у відеозверненні, яке поширили в мережі (щоб подивитися відео, доскролльте новину до кінця).
За словами пасажирів, вони повинні були вилетіти зі столиці Шрі-Ланки рейсом FZ-558/727 Коломбо-Дубай-Київ. Туристичний оператор також підтвердив, що виліт буде.
Однак у реєстрації українцям відмовили і не допустили на борт. Представник авіакомпанії FlyDubai пояснив, що Україна відмовилася їх приймати – аеропорт "Бориспіль" закритий і не чекає рейс. Серед пасажирів – багато дітей.
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При цьому турбоператор Join UP, який організував відпочинок українцям, заявив, що це вже не його компетенція. У представництві України всі фахівці зайняті, тому ніхто не приймає дзвінки. В системі ОДИН пасажири зареєструвалися.
З проханням про допомогу вони звернулися до президента України Володимиру Зеленському.
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Туроператори скасували зворотні квитки, а, згідно з інформацією Міністерства закордонних справ України, питання, як буде проходити евакуація, поки ще не вирішено. За попередніми даними, близько 60 тисяч українців опинилися в пастці на єгипетських курортах.
Деяких відпочиваючих в п'ятизіркових готелях в Шарм-ель-Шейху і Хургаді помістили на карантин. Інформацію підтвердили в Міністерстві інфраструктури.
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