Ведуча модельного реаліті-шоу "Топ-модель по-українськи" Алла Костромічева опинилася в пастці в Німеччині через введений там надзвичайний стан та закриття повітряного простору в Україні

Супермодель намагалася дістатися в Україну з Нью-Йорка, але її стикувальний рейс скасували за кілька годин до того, як у нашій країні набули чинності обмеження в'їзду з-за кордону, пише "КП".

"Купа рейсів, які повинні були прилетіти в Україну до опівночі 17 березня, так і не вилетіли, - розповіла Алла. - Наш рейс скасували, і ми застрягли в Мюнхені. Україна закрила повітряний простір, а в Німеччині введений надзвичайний стан, закриваються всі готелі. Людям, у яких була всього лише одна ніч, щоб дістатися додому, завтра вже нікуди йти".

Дівчина акцентувала увагу, що зі свого боку вона виконала всі умови, щоб повернутися на батьківщину до початку дії обмежень.

"Це ненормально, що рейс відмінили в той час, коли Україна ще дозволяла польоти. Тепер ми опинилися на вулиці з чемоданами", - поскаржилася Алла.

В консульстві України в Німеччині вже сформували список українців, які перебувають у Мюнхені. Туди входить 250 осіб.

"Тепер потрібно, щоб у Києві хтось прийняв рішення про відправку за нами літака, от і все. Дуже сподіваємося, що незабаром проблема вирішиться. Ми готові відсидіти два тижні вдома на карантині і виконати всі умови. Але заберіть нас звідси!", - благає про допомогу Костромічева, зазначивши, що їй надали в Мюнхені номер в готелі на одну ніч, але якщо доведеться затриматися на довше, то їй буде нікуди йти.

Раніше ми повідомляли, у подібній ситуації опинилися українські туристи в Коломбо на Шрі-Ланці. 105 людей не змогли вилетіти через раптову відміну рейса.

За словами пасажирів, вони повинні були вилетіти зі столиці Шрі-Ланки рейсом FZ-558/727 Коломбо-Дубай-Київ. Туристичний оператор також підтвердив, що виліт буде, проте українцям відмовили в реєстрації і не пустили на борт.

Крім того, ми розповідали про ситуацію з туристами в Єгипті. Мешканка України поскаржилася в соцмережі Фейсбук, що близько 60 000 громадян опинилися в пастці. У МЗС України вирішують питання з евакуацією.

В цей час гостей в п'ятизіркових готелях в Шарм-ель-Шейху і Хургаді помістили на карантин. Українська влада просять співвітчизників зберігати спокій і залишатися на зв'язку з турагентами, в разі виникнення інформації про зворотні рейси або евакуацію.

Зазначимо, у всьому світі оголошені штрафи за порушення карантину у зв'язку з коронавірусом. На інфографіці нижче ситуація по країнах:

Нагадаємо, що коронавірус в Україні вдарив з новою силою, кількість людей у лікарнях зростає: всі подробиці.

Також Politeka писала, що медики відповіли, через скільки днів коронавірус проявляється після зараження.

А ще Politeka повідомляла про сповідь лікаря про коронавирусе: "Я такого ще не бачив, це зовсім не схоже на грип".