Слуги народа поразили украинцев новым решением, больных прибавится: "уже 26 марта..."

Верховная Рада может провести внеочередное заседание уже 26 марта. Об этом сообщил источник в «Слуге народа».

Нардепы могут встретиться в парламенте уже в этот четверг, однако все еще может измениться.

«Окончательного решения нет. В депутатских чатах переписываются, что скорее всего заседание состоится 26 марта», - сообщил он.

Другие источники в партии отмечают, что, судя по переписке, заседание может сорваться из-за неявки многих депутатов. Об этом сами народные избранники пишут в своих чатах.

В свою очередь, украинцы отмечают, что если депутаты все же соберутся в Раде, они рискуют заразиться коронавирусом.

Новый вирус в Китае: мужчина внезапно умер в автобусе, «это заболевание крайне…»

В Китае зафиксирована внезапная смерть от нового вируса.

Пассажир автобуса, ехавшего из китайской провинции Юньнань в провинцию Шаньдун, скончался из-за хантавируса "корейского происхождения".

Диагноз у погибшего уже подтвержден. Всех 32 пассажиров автобуса проверяют на наличие вируса.

Хантавирусный легочный синдром считается очень тяжелым, иногда смертельным респираторным заболеванием у людей, вызванным инфекцией хантавирусами. Но пока это заболевание фиксируется крайне редко из-за специфики распространения вируса. Дело в том, что переносчиками вируса являются грызуны, только вступавший в контакт с грызунами, зараженными хантавирусами, подвержен риску возникновения HPS.

Главными симптомами хантавирусного синдрома HPS называют усталость, боль в мышцах и лихорадку. Также могут быть головные боли, головокружение, озноб и проблемы с животом.

На сегодня не существует ни специального лечения, ни лекарства или вакцины против хантавирусной инфекции.

Коронавирус мутировал, болезнь поражает с двойной силой: что нужно обязательно знать

Коронавирус Covid-19 не просто мутировал, а успел заразить человека в непривычной для болезни стране.

Так, мужчина в Исландии подхватил сразу два штамма коронавируса.

«Второй штамм — это мутация первоначальной версии коронавируса, появившегося в китайском Ухане. Речь может идти о первом известном случае двойного заражения», - считает глава биофармацевтической компании deCODE genetics Кари Стефанссон.

Новый штамм болезни является более агрессивным. На других континентах новый вид коронавируса пока не встречался.

До этого мы писали, что коронавирус COVID-19 не только мутировал, но и обрел способность маскироваться под другую болезнь. Новые симптомы воссоздают ложную картину о наличии у пациента лихорадки денге.

Напомним, кошмар на судне с украинцами, количество жертв вируса растет: "зараженных придется..."