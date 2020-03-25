Слуги народа поразили украинцев новым решением, больных прибавится: "уже 26 марта..."

Верховная Рада может провести внеочередное заседание уже 26 марта. Об этом сообщил источник в «Слуге народа».

Нардепы могут встретиться в парламенте уже в этот четверг, однако все еще может измениться.

«Окончательного решения нет. В депутатских чатах переписываются, что скорее всего заседание состоится 26 марта», - сообщил он.

Слуга народа, Верховная Рада, фракция

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Другие источники в партии отмечают, что, судя по переписке, заседание может сорваться из-за неявки многих депутатов. Об этом сами народные избранники пишут в своих чатах.

В свою очередь, украинцы отмечают, что если депутаты все же соберутся в Раде, они рискуют заразиться коронавирусом.

Новый вирус в Китае: мужчина внезапно умер в автобусе, «это заболевание крайне…»

В Китае зафиксирована внезапная смерть от нового вируса.

Пассажир автобуса, ехавшего из китайской провинции Юньнань в провинцию Шаньдун, скончался из-за хантавируса "корейского происхождения".

Диагноз у погибшего уже подтвержден.  Всех 32 пассажиров автобуса проверяют на наличие вируса.

Хантавирусный легочный синдром считается очень тяжелым, иногда смертельным респираторным заболеванием у людей, вызванным инфекцией хантавирусами. Но пока это заболевание фиксируется крайне редко из-за специфики распространения вируса. Дело в том, что переносчиками вируса являются грызуны, только вступавший в контакт с грызунами, зараженными хантавирусами, подвержен риску возникновения HPS.

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Главными симптомами хантавирусного синдрома HPS называют усталость, боль в мышцах и лихорадку. Также могут быть головные боли, головокружение, озноб и проблемы с животом.

На сегодня не существует ни специального лечения, ни лекарства или вакцины против хантавирусной инфекции.

Коронавирус мутировал, болезнь поражает с двойной силой: что нужно обязательно знать

Коронавирус Covid-19 не просто мутировал, а успел заразить человека в непривычной для болезни стране.

Так, мужчина в Исландии подхватил сразу два штамма коронавируса.

«Второй штамм — это мутация первоначальной версии коронавируса, появившегося в китайском Ухане. Речь может идти о первом известном случае двойного заражения», - считает глава биофармацевтической компании deCODE genetics Кари Стефанссон.

Новый штамм болезни является более агрессивным. На других континентах новый вид коронавируса пока не встречался.

коронавирус

До этого мы писали, что коронавирус COVID-19 не только мутировал, но и обрел способность маскироваться под другую болезнь. Новые симптомы воссоздают ложную картину о наличии у пациента лихорадки денге.

Напомним, кошмар на судне с украинцами, количество жертв вируса растет: "зараженных придется..."

 