Коронавирус Covid-19 не просто мутировал, а успел заразить человека в непривычной для болезни стране

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на журнал Reykjavík Grapevine.

Так, мужчина в Исландии подхватил сразу два штамма коронавируса.

«Второй штамм — это мутация первоначальной версии коронавируса, появившегося в китайском Ухане. Речь может идти о первом известном случае двойного заражения», - считает глава биофармацевтической компании deCODE genetics Кари Стефанссон.

коронавирус, больница

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Новый штамм болезни является более агрессивным. На других континентах новый вид коронавируса пока не встречался.

До этого мы писали, что коронавирус COVID-19 не только мутировал, но и обрел способность маскироваться под другую болезнь.

Ученые из Сингапура выявили новые симптомы заболевания, вызываемого коронавирусом – они воссоздают ложную картину о наличии у пациента лихорадки денге. Об этом стало известно во вторник, 10 марта.

Известно о двух случаях, когда пациенты оказались в больнице с симптомами денге – у них была высокая температура и сыпь. При этом они не жаловались ни на насморк, ни на боль в горле (типичная клиническая картина коронавируса).

Когда пациентов проверили на коронавирус, анализы подтвердили его наличие. Позже специалисты рассказали, что лабораторные исследования "могут показывать ложноположительные результаты на денге".

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