Эпидемия коронавируса может погубить экономику страны, поэтому карантин нужно отменять

Подобное мнение в интервью журналистам озвучил президент США Дональд Трамп, передает Fox News.

По его словам, карантин из-за эпидемии коронавируса COVID-19 в Штатах необходимо отменить до Пасхи.

"Я бы хотел, чтобы страна была открыта, и все бы вновь начало работать к Пасхе", - утверждает лидер Белого дома.

Дональд Трамп добавил, что не хочет "выключать страну" и видеть продолжающийся экономический спад от пандемии. Американский президент в интервью также выразил опасения, что Штаты могут увидеть "самоубийства тысячами", если коронавирус разрушит экономику.

Он также призвал американцев "вернуться к работе" после карантина из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

"Мы теряем тысячи и тысячи людей в год от гриппа. Мы не отключаем страну... Мы теряем гораздо больше в автомобильных авариях. Мы не звоним в автомобильные компании и не говорим, "прекрати делать машины". Мы должны вернуться к работе", - резюмировал лидер Белого дома.

Как известно, в США большинство христиан отмечают Пасху 12 апреля.

Ранее мы рассказывали о том, что коронавирус перехитрил ученых. Выяснилось, что COVID-19 способен на протяжении длительного времени выживать вне человеческого тела.

Специалисты наблюдали за смертельным вирусом COVID-19 на круизном лайнере "Diamond Princess" и выяснили, что он способен выживать на поверхностях до 17 дней.

При этом американские ученые отметили, что это не означает, что COVID-2019 способен размножаться на поверхности.

Напомним, стало известно, какие болезни дают осложнения при коронавирусе: "В зоне риска оказались..."

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