После падения российского самолета Су-27 ведуться поиски пилота

Самолет разбился в акватории Черного моря во время проведения плановых полетов. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает Politeka.

На текущий момент ведуться поиски пилота, которое осложнены тем, что сложные метеоусловия. Су-27 вылетел из авиабазы Бельбек. Других данных не поступало. Это уже вторая авиакатастрофа за текущий день.

До этого в Краснодарском крае разбился тренировочный самолет L-39. Пилот, которым был студент четвертого курса, погиб. Он применил систему катапультирования, но высоты не хватило для ее штатной работы.

Ранее мы сообщали, что самолет с людьми на борту не смог долететь до регионального аэропорта.

Двухмоторный самолёт Beechcraft BE20 Super King Air разбился в американском штате Техас.

Местные власти утверждают, что пилот сообщил о проблемах в электрике самолета и повернул в направлении регионального аэропорта Эбилен.

Но через какое-то время воздушное судно, на борту которого находились люди, внезапно исчезло с радаров.

Сообщалось, что в России произошло ЧП с частным самолетом, на борту которого находились пассажиры.

АН-2 упал при взлете на аэродроме Магадан-13.

Известно, что самолет не смог набрать высоту при взлете и сел недалеко от взлетно-посадочной полосы, ударившись хвостом о землю. В результате у него частично разрушились фюзеляж и плоскости крыльев.

Напомним, самолет с людьми разбился вдребезги

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