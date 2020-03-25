После падения российского самолета Су-27 ведуться поиски пилота
Самолет разбился в акватории Черного моря во время проведения плановых полетов. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает Politeka.
На текущий момент ведуться поиски пилота, которое осложнены тем, что сложные метеоусловия. Су-27 вылетел из авиабазы Бельбек. Других данных не поступало. Это уже вторая авиакатастрофа за текущий день.
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До этого в Краснодарском крае разбился тренировочный самолет L-39. Пилот, которым был студент четвертого курса, погиб. Он применил систему катапультирования, но высоты не хватило для ее штатной работы.
Ранее мы сообщали, что самолет с людьми на борту не смог долететь до регионального аэропорта.
Двухмоторный самолёт Beechcraft BE20 Super King Air разбился в американском штате Техас.
Местные власти утверждают, что пилот сообщил о проблемах в электрике самолета и повернул в направлении регионального аэропорта Эбилен.
Но через какое-то время воздушное судно, на борту которого находились люди, внезапно исчезло с радаров.
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АН-2 упал при взлете на аэродроме Магадан-13.
Известно, что самолет не смог набрать высоту при взлете и сел недалеко от взлетно-посадочной полосы, ударившись хвостом о землю. В результате у него частично разрушились фюзеляж и плоскости крыльев.
Напомним, самолет с людьми разбился вдребезги
А еще Politeka писала, что самолет с Путиным чуть не разбился
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