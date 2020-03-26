В Украину возвращается полноценная весна с теплом и сухой погодой

Об этом популярный синоптик Наталка Диденко рассказала на своей странице в Фейсбук, передает Рoliteka.net. По ее словам в пятницу, 27 марта, в Украине будет тепло и сухо. Правда, ночью в некоторых регионах может быть небольшая минусовая температура.

Согласно прогнозу, в пятницу столбики термометров прогреются до 10-16 градусов тепла. Благодаря антициклону Юргену в Украине в ближайшие дни не будет дождей. В пятницу по всей территории страны будет сухо и солнечно.

Ветер, по словам Диденко, будет умеренным, но в южных и восточных регионах может рвануть до штормового.

В Киеве 27 марта ожидается сухая солнечная погода. Ночью температура воздуха будет около нуля, но днем ​​в столице существенно потеплеет. Воздух прогреется до 14 градусов.

Диденко добавила, что теплая погода пока еще обманчива, поэтому не стоит спешить раздеваться, ведь ночью температура еще достаточно низкая. Она советует тем, кто вынужден покидать дом во время карантина, поберечь себя и взять с собой шарфик и тонкую шапку.

На выходных, по словам синоптика, будет тепло. Ожидается 10-17 градусов тепла. Будет сухо. Впрочем, радоваться украинцам предстоит недолго, так как 30-31 марта в Украину снова придет похолодание.

Напомним, что в Киеве зафиксировали аномальную температуру: такого не было с прошлого века.

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