Українцям треба готуватися до аномально високих температур влітку

Таке попередження зробив директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда, передає Styler.

При цьому синоптик впевнений, що аномально спекотне літо в Україні - не тимчасове явище. З таким станом речей українцям, за його словами, доведеться змиритися.

"Літо у нас завжди буде спекотним", - сказав Кульбіда, порадивши почати звикати до таких прогнозів погоди.

Справа в тому, що спекотне літо, як і безсніжні зими - це наслідок безповоротних змін клімату. Кульбіда радить українцям звикати і готуватися до удушающему льоту.

Так, в минулому році влітку було зафіксовано підвищення середньої температури відразу на два градуси. Не виключено, що нове літо зможе встановити свої рекорди.

Кульбіда також прогнозує, що холодних зим в Україні вже не буде, доведеться забувати і про снігах. Опади будуть, але при високій температурі сніговий покрив навіть не встигне утворитися.

Відзначимо, що така погода може допомогти зупинити поширення коронавіруса.

Раніше повідомлялося, що мікробіолог і імунолог, професор Гвідо Сільвестрі з Італії заявив, що з приходом літнього тепла пандемія COVID-19, як мінімум, уповільнить темпи поширення.

Вчений вважає, що дуже важливо стежити за тенденцією епідемії в Африці, Латинській Америці та Південно-Східній Азії, зокрема в Малайзії, Індонезії, Філіппінах, Індії і Бангладеш, щоб спрогнозувати ситуацію влітку в європейських країнах.

Відзначимо також, китайські учені провели дослідження і з'ясували, що COVID-19 найкраще передається при температурі в межах 5-8,7°С. При цьому при підвищенні температури знижується його активність. Зокрема, температура до 38°С і вологість 95% є для COVID-19 згубною.

При цьому вчені підкреслили, що відвідування лазні або сауни не допоможе позбутися від коронавіруса. Адже незважаючи на високу температуру в парильні, температура тіла залишається незмінною – 36,5-37°C

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