Легендарный майдановец попросил помощи в социальных сетях

Майдановец, который известен всем под псевдонимом "Пианист Майдана", опубликовал фотографии пожара, который у него случился. По словам активиста, у него сгорели картины, паспорт, нотные записи. Площадь поврежденной крыши составила примерно 200 квадратов, а это большие денежные траты. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страницу активиста.

"Это случилось сегодня ночью. Много картин сгорели, паспорт, нотные записи. Площадь крыши примерно 200 квадратных метров, а это бешеные деньги на материалы, не говоря о стоимости работы.

Я в печали. Это не какие-то 6-7 тысяч гривен за аренду и коммунальные услуги, о которых я писал вчера вечером. Не очень надеюсь на то, что кто-то поможет, но хотя-бы я попробую. Сегодня смогу восстановить электропитание, чтобы не мерзнуть ночью", - написал Пианист Майдана.

Украинцы начали активно продвигать публикацию и писать под ней комментарии:

"Нет слов. Только завтра смогу перевести несколько гривен. Что-то можно прислать НП? Одежду, посуду, другое?", "Немного разбросала по группам. Пока все, что могу. Держить, все будет", "О, Господи. Как сам? Живой-здоровый?", "О, Боже, Не умышленный поджог? Ты целый?".

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