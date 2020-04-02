Украине угрожают катастрофические катаклизмы из-за изменения климата

О том, с чем может столкнуться наша страна рассказал председатель Украинской климатической сети Илья Еременко рассказал, передает «Апостроф».

По словам эксперта, изменение климата может вызвать поднятие уровня моря, и много прибрежных территорий будут затоплены. В результате некоторые населенные пункты Украины могут уйти под воду, хотя большая часть территории будет пригодна для жизни даже через 100 лет.

"На юге Украины часть Одессы может быть затоплена, где 200-250 населенных пунктов, есть исследования, какие населенные пункты будут подтоплены, а какие потеряны. Чтобы в месте невозможно было жить, его не нужного затопить все, достаточно, чтобы там раз в год происходил какой-то шторм, или ветер поднимал воду в черте города", - заявил эксперт.

По его словам, изменения климата жители городов Украинцы ощущают на себе уже сейчас. По его словам, это проявляется в частности, когда вода после дождя может стоять на уровне метра. Системы дождевой канализации оказались не рассчитанными на те изменения, которые происходят уже сейчас.

Климатолог подчеркнул, что погодные явления становятся менее предсказуемыми.

Напомним, украинцев предупредили об опасных погодным аномалиях уже этим летом, «готовьтесь к…».

Как сообщала Politeka, "климат изменится до неузнаваемости": синоптики ошарашили прогнозом, "в Киеве начнет процветать...".

Также Politeka писала, что в Украине зафиксировали аномальную температуру: такого не было с прошлого века.