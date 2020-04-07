Российская актриса Яна Поплавская, известная прежде всего по роли Красной Шапочки в одноименном советском фильме, сделала скандальное заявление об украинцах

Так, актриса публично на своей личной странице в сети Facebook обвинила украинцев в убийстве мирного населения Донбасса.

В частности актриса назвала украинцев "уродами и тварями", "прицельно стреляющими по жилым домам".

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"Я не могу понять, что делают на наших федеральных каналах представители Украины? Не давать слова, объявить информационную блокаду этим уродам занимающимся словоблудием! Стреляют сами по жилым домам прицельно, по гражданскому населению Донбасса! Если есть Ад, он ждет этих тварей!!! Мне невыносимо жалко детей, которые кроме этой страшной, бессмысленной войны не видели ничего в своей маленькой жизни", - написала актриса, которая явно верит кремлевской пропаганде.
 
Дошло к тому, что на ее заявление жестко ответил известный российский журналист и блогер Александр Тверской.

"Вы в курсе, что Российская Федерация нарушила территориальную целостность суверенного государства Украина? Вы в курсе, что в Украине, на территории чужого государства убивают украинских солдат российские люмпены вместе с вооруженными силами РФ? В вашу систему ценностей укладывается тот факт, что нарушать международные законы и нападать на другие государства нельзя? Вы в детстве, какие книги читали? Или все ограничилось Красной шапочкой?", - написал он.   

Тверской посоветовал актрисе обратить внимание на отношение украинцев к тем, кто защищает родину от оккупантов и сравнить его с ценностями россиян.

Впоследствии Поплавская удалила свой пост, а аккаунт Тверского был забанен, а его ответ актрисе был также удален.

 