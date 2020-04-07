Российская актриса Яна Поплавская, известная прежде всего по роли Красной Шапочки в одноименном советском фильме, сделала скандальное заявление об украинцах
Так, актриса публично на своей личной странице в сети Facebook обвинила украинцев в убийстве мирного населения Донбасса.
В частности актриса назвала украинцев "уродами и тварями", "прицельно стреляющими по жилым домам".
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"Вы в курсе, что Российская Федерация нарушила территориальную целостность суверенного государства Украина? Вы в курсе, что в Украине, на территории чужого государства убивают украинских солдат российские люмпены вместе с вооруженными силами РФ? В вашу систему ценностей укладывается тот факт, что нарушать международные законы и нападать на другие государства нельзя? Вы в детстве, какие книги читали? Или все ограничилось Красной шапочкой?", - написал он.
Тверской посоветовал актрисе обратить внимание на отношение украинцев к тем, кто защищает родину от оккупантов и сравнить его с ценностями россиян.
Впоследствии Поплавская удалила свой пост, а аккаунт Тверского был забанен, а его ответ актрисе был также удален.
Также Politeka писала, что Бабкина углядела на Донбассе третью силу.