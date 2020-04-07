Российская актриса Яна Поплавская, известная прежде всего по роли Красной Шапочки в одноименном советском фильме, сделала скандальное заявление об украинцах

Так, актриса публично на своей личной странице в сети Facebook обвинила украинцев в убийстве мирного населения Донбасса.

В частности актриса назвала украинцев "уродами и тварями", "прицельно стреляющими по жилым домам".

"Я не могу понять, что делают на наших федеральных каналах представители Украины? Не давать слова, объявить информационную блокаду этим уродам занимающимся словоблудием! Стреляют сами по жилым домам прицельно, по гражданскому населению Донбасса! Если есть Ад, он ждет этих тварей!!! Мне невыносимо жалко детей, которые кроме этой страшной, бессмысленной войны не видели ничего в своей маленькой жизни", - написала актриса, которая явно верит кремлевской пропаганде.

Дошло к тому, что на ее заявление жестко ответил известный российский журналист и блогер Александр Тверской.