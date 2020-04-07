Одиозный депутат нелегитимной Государственной Думы России, лидер ЛДПР Владимир Жириновский озвучил новый фейк

Так, скандальный депутат заявил, что о том, что такой нации, как украинцы, якобы никогда не существовало.

Своими неадекватными размышлениями политик поделился в эфире пропагандисткой программы "60 минут", которую транслируют на телеканале Россия 1. Неизменными телеведущими этой пропагандистской телепередачи являются ярые украинофобы Ольга Скабеева и Евгений Попов.

В его воображении - это россияне, которых советская власть насильно заставила выучить чужой язык.

"Пожар в Украине подожгли большевики! Ибо насильственно шла украинизация русского населения! Никаких украинцев нет! Это русские, которых заставили изучить чужой язык! Не надо нам здесь избегать нашей ответственности. Если бы мы насильно русских не делали украинцами... Они мстят нам сегодня, они - русские, но режим таков, что они боятся сказать, что они русские!", - в своей истеричной манере заявил Жириновский.

Далее Жириновский зашел в своих неадекватных фантазиях еще дальше и заявил, что во времена СССР миллионы людей якобы не брали на работу, если они не проходили специальные курсы украинизации под названием "Украинство".

"Это сделала Москва, большевики здесь сидели, Сталин, и сама Компартия Украины! Никаких украинцев не было никогда! Это были западные области Российской империи! Это все подготовлено австрийским генштабом, в Вене подготовлено! Грушевский в Вене писал этот учебник искусственный украинского языка!" - довершил он свою безумную речь.

Напомним, что Жириновский в приступе истерики «уменьшил» Украину до трех городов

Как сообщала Politeka, Жириновский нашел виновных всех бед России в Украине и поплатился.

Также Politeka писала, невменяемый Жириновский нашел нового врага на карте мира.