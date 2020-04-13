Силовики перекрыли проход к Киево-Печерской Лавре в Киеве

На контроле пропуска в Лавру вечером 13 апреля появились полицейские, нацгвардейцы и люди в защитных костюмах. Об этом сообщает Телеграм-канал PavlovskyNews.

Полицейские, дежурящие на входе, рассказали о том, что сейчас попасть на территорию можно только предъявив документы, подтверждающие, что вы работаете или живёте на территории монастыря. Кроме того, на контроле пропуска будут измерять температуру.

Известно, что сейчас температуру также измеряют всем, кто покидает территорию монастыря.

Отметим, что ранее Виталий Кличко объявил о закрытии Лавры на карантин в связи с эпидемией коронавируса. Мэр рассказал, что накануне на территории монастыря было зафиксировано 63 новых случая заражения, а всего там было более 90 подтвержденных случаев заболевания.

«Всего в лавре уже более 90 подтвержденных случаев заболевания коронавирус. Город сегодня направит в лавру мобильные рентгены и бригаду медиков для забора образцов для ПЦР-тестирования. Мы должны иметь реальную картину об очаге заболевания», - заявил мэр.

Также накануне стало известно о смерти архимандрита Нектария. При этом причины его смерти не раскрывают. Также стало известно о еще одной смерти священнослужителя в Лавре.

Напомним, патриарх Кирилл назвал пандемию "божьим промыслом" и поплатился.

Как сообщала Politeka, количество зараженных в Киеве почти достигло полтысячи: что известно о новых случаях.

Также Politeka писала, что в Житомире люди массово ринулись в церкви, несмотря на запрет, кадры: "Зато в парки нельзя".