Актриса Валентина Талызина поддержала агрессию РФ в Украине

По ее словам, позиция России по Крыму правильная, так как "они распоясались там (в Украине - ред) ".

"Я помню войну — это страшно. Поэтому у меня не было сомнений, что нужно подписать обращение. Вся бедная Украина сейчас в раздрае. Я считаю, что позиция России по Крыму правильная", - уверена актриса.

Кроме того, она уверена, что Хрущев был неправ, когда отдавал Крым Украине.

"А если совсем честно, то Крым — это была наша территория. Хрущев сделал такой жест неизвестно почему", - добавила актриса.

Отметим, что Талызину внесли в «черный список» после того, как она подписала обращение деятелей российской культуры в поддержку политики Путина в отношении Украины. Актриса поддержала аннексию «русского» Крыма и считает, что в Украине случился переворот, за которым стоят фашисты.

«Мне жаль, что новая власть в Киеве идет через штыки с помощью элементов, оказывающих фашистские действия. Это страшно. К чему она дальше придет, неизвестно", - говорила актриса.

Ранее российский комик Гарик Харламов заявил, что Россия просто возвращает "исконно русский Крым".

"Исправлена чудовищная ошибка СССР и лично Никиты Хрущева. Крым исконно Русская земля. Теперь он возвращается обратно. Вот история", - писал Гарик Харламов