Российская актриса Кристина Асмус рассказала о том, как готовится отмечать свой день рождения

К несчастью для популярной актрисы, этот день рождения ей придется отмечать дома на карантине. Однако, Кристина не отчаивается, и пытается найти выход даже из такой ситуации. Так, звезда решила устроить вечеринку по случаю праздника в соцсетях. Как сообщает Politeka.net, об этом Асмус объявила на своей странице в Инстаграм.

«Завтра у меня День рождения! Который я точно запомню надолго. По этому случаю, я приглашаю тебя... Да-да, именно ТЕБЯ на свою вечерину Завтра в 17:00 я проведу прямой эфир, в котором буду дарить вам подарки!!!!! До встречи! Что ль», - написала знаменитость.

Свой пост она сопроводила новой домашней фотографией. На ней Асмус сидит на диване, широко расставив ноги. На ней стильный брючный костюм голубого цвета, простая белая кофта и белые кеды. Актриса смотрит в камеру и легонько улыбается.

Кроме того, Асмус решила порадовать своих поклонников настоящим приглашением на день рождения. Она опубликовала яркую картинку со своим фото в забавном колпаке и с бокалом в руках и написала на ней, что приглашает всех желающих на свой праздник.

Поклонники звезды не могли проигнорировать такое предложение.

«Кра-со-тка», «Прекрасная девушка! Обязательно приду», «Ахаха в кедах и без носков», «Какая вы молодец!!! Очень честный и позитивный человечек», - пишут люди.

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