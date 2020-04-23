Бывший народный депутат Игорь Марков сбежавший в РФ отнес к "исконно русским городам" Одессу, Харьков, Днепр, Мариуполь и Киев

Свои бредовые мысли он озвучил в пропагандистской программе на телеканале Россия 1.

"Вы рассказываете: "Россия вмешивается в Украину". Вы мне скажите, а большая часть Украины — это не Россия?! Я — одессит в четвертом поколении, я родился в Одессе. Вы оккупировали мой город и рассказываете, что это — Украина!", - завопил он.

Кроме того, он уверен, что не только Одесса не является украинским городом.



"Мы родились в УССР, но это была другая Украина, это была другая страна. Сейчас она никакого отношения к этому не имеет. Точно так же, как Харьков, Киев, Днепр, Мариуполь и две третьих Украины", - заявил он.

К слову, украинский ведущий Юрий Кот, который сбежал в Россию, призвал Украину к дружбе с РФ

Скандальное заявление Кот озвучил в пропагандистской программе на телеканале Россия 1.

Так, он озвучил ультиматум, призвав Украину к примирению с врагом, чтобы избежать жестких последствий.

"Если бы вы действительно хотели и думали о будущем нашей страны, Украины, вы бы знали и поддерживали, что с Россией надо дружить. Потому что дружить с Россией — это дружить с головой. И со своим будущим, будущим своего народа. И не обвинять ее, потому что рано или поздно ситуация изменится, и русские вновь поднимут голову в Украине", — заявил Кот.

Напомним, в Кремле сделали циничное заявление о возвращении Крыма. разозлив украинцев: "Еще и денег дадите".

Как сообщала Politeka, Акунин заявил, что Крым вернется в Украину лишь в одном случае: "Населению запудрили мозги".

Также Politeka писала, что обезумевший Соловьев пригрозил новым вторжением в Крым.