В Украину вернется настоящее весеннее тепло и хорошая погода

Как сообщает Politeka.net, об этом на своей странице в Фейсбук написала синоптик Наталья Диденко. По ее словам, 24 апреля в стране температура поднимется до +14…+19 градусов. Она добавила, что заморозки начинают отступать, разве что на Востоке и Западе кое-где возможны ночные похолодания до 0…-3 градусов.

Отмечается, что в пятницу не будет существенных осадков. Небольшие дожди возможны только в восточной части страны и в центре, а также локально в западных областях. Более серьезные осадки придут в Украину уже 25 апреля. Дождливая погода в субботу ожидается на Западе, Севере, в центральных областях и на Харьковщине.

24 апреля ветер будет умеренным, временами порывистым.

В Киеве пятница также будет теплой: температура поднимется до +18 градусов. В этот день в столице не ожидается существенных осадков. Ветер будет умеренным западным. Уже в субботу в столице пройдут дожди, которые принесет атмосферный фронт.

«Кто гнет поясницу на даче, на частном дворе, во дворах на клумбе, у кого есть возможность посадить цветы на кладбищах - хорошо это было бы сделать именно завтра. Именно субботний дождь польет цветы или будущие овощи. И поможет догасить пожара, смыть недавнюю грязь и опасную пыль с улиц и листочков», - подытожила Диденко.

Напомним, весна готовит неожиданный поворот, о холодах можно забыть: «теплый» прогноз.

Как сообщала Politeka, погода покажет украинцам все, на что способна: заморозки сменятся резким потеплением.

Также Politeka писала, что погода резко изменится, Украину накроют дожди: синоптики огорошили прогнозом.