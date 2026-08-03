Українців попередили про планові графіки відключення світла, що заплановані у Дніпропетровській області на 4 серпня.

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 4 серпня будуть тривати через ремонтні роботи в електромережах, пише Politeka.net.

Енергетики виконуватимуть технічне обслуговування обладнання, перевірятимуть стан мереж і замінюватимуть зношені елементи інфраструктури. Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 4 серпня покликані підвищити надійність електропостачання та знизити ймовірність аварійних відключень.

Згідно з графіком, 4 серпня з 07:30 до 18:00 планові відключення відбудуться у Жовтих Водах. У цей час без електропостачання тимчасово залишаться окремі будинки на вулицях:

Донбасівська — 24–38 (парні), 39–48, 50–52, 53–65 (непарні), 69, 75

Мостова — 21–35 (непарні), 38, 40, 42–55, 57, 58, 62, 68–74 (парні)

Михайла Грушевського — 24–34 (парні), 34/1, 36, 38, 40, 40А

Ярослава Мудрого — 6, 6А, 6В, 8, 10

пров. Запорізький — 13, 15, 17

У цей же часовий проміжок, з 07:30 до 18:00, ремонтні роботи проводитимуться і в П'ятихатках. Через це електрику повернуть лише ввечері для окремих вулиць:

Олександрійська — 57Б

Привокзальна — 153

Крім того, 4 серпня з 08:00 до 18:00 планові роботи триватимуть у Павлограді. На час ремонту без світла залишаться окремі будинки на вулицях:

Віталія Шкуренка — 1, 2, 2/1, 2А, 3, 3А, 4, 6/1

Дніпровська — 460, 460А, 460В, 464, 464А, 464Б, 464В

Калинова — 1–3, 5, 7, 9

Кільцева — 7

Нова — 1, 1А, 2, 2/4, 2А, 2Б, 2В, 3, 3А, 4, 4Б, 5–7, 7А, 8–18 (парні), 18А, 20–28 (парні)

Поштова — 1, 1А, 1Б, 2, 3, 3/1, 3/2, 3/3, 4–6, 6/1, 6А, 8–10, 12, 12А, 14, 16, 18, 18А, 20–28 (парні)

Промислова — 1, 1А, 1В, 1Г, 9, 9/1, 11, 13, 13А, 15, 17

Сергія Корольова — 1, 1Б, 2, 2/1, 2А, 2Б, 3, 3А, 4, 4/1, 4А, 6, 6/2, 8, 8А, 10, 12

Незалежності — 151

Соборна — 105

Шевченка — 71, 73, 134, 136

пров. Музейний — 2.

Джерело: ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"

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