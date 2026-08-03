Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області триває, аджена початку серпня помітно зросла середня вартість сметани, курятини та гладких огірків порівняно з липневими показниками, пише Politeka.net.

Найбільший стрибок зафіксували серед овочів. Кілограм гладких огірків зараз у середньому коштує 134,25 гривні, тоді як у липні показник становив 62,47 гривні. За місяць ціна збільшилася більш ніж на 71 гривню. Водночас у торговельних мережах різниця залишається значною: від 69 гривень до майже 200 гривень залежно від продавця.

Суттєво додала у вартості й сметана «Простонаше» жирністю 20% у фасуванні 340 грамів. Середній показник досяг 73,24 гривні, хоча протягом липня він становив 69,66 гривні. Якщо порівнювати із початком минулого місяця, приріст перевищив 10 гривень.

Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області торкнулося також м'ясної продукції. Курятина тушка нині продається в середньому по 114 гривень за кілограм. Для порівняння, середньомісячний липневий показник становив 105,48 гривні, а загальне зростання за останній місяць склало 3,50 гривні.

Актуальні дані свідчать, що найпомітніше змінюється вартість сезонної городини, тоді як молочна та м'ясна продукція дорожчають поступово. Остаточна сума у чеках може відрізнятися залежно від торговельної мережі, акцій і регіональних особливостей ціноутворення.

Фахівці радять покупцям порівнювати пропозиції різних торговельних мереж, адже різниця у вартості окремих товарів залишається суттєвою.

Фахівці радять покупцям порівнювати пропозиції різних торговельних мереж, адже різниця у вартості окремих товарів залишається суттєвою.

Джерело: Мінфін

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