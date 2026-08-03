Подорожчання проїзду в Кропивницькому офіційно затвердив виконавчий комітет міської ради, однак оновлена вартість почне діяти лише після запровадження електронної системи оплати, пише Politeka.net.

До моменту запуску безготівкового розрахунку пасажири й надалі користуватимуться громадським транспортом за чинними розцінками.

У мерії пояснили, що перегляд вартості став вимушеним кроком через збільшення витрат комунального перевізника. Серед головних причин називають подорожчання електроенергії, пального, запчастин, шин, ремонту рухомого складу та зростання фонду оплати праці.

Після впровадження електронного квитка поїздка у тролейбусі з використанням банківської чи транспортної картки, а також сервісів Apple Pay або Google Pay коштуватиме 12 гривень. За паперовий квиток доведеться сплатити 15 гривень. Аналогічну суму встановили й за перевезення багажу.

Для власників персоніфікованих пільгових карток передбачили ціну 11 гривень. Іншим категоріям громадян, які користуються пільгами, визначили тариф 10,30 гривні.

Подорожчання проїзду в Кропивницькому також торкнеться автобусів комунального підприємства «Електротранс». За електронної оплати вартість становитиме 18 гривень, стільки ж коштуватиме оформлення перевезення речей. Паперовий квиток обійдеться у 20 гривень, а для пільговиків діятимуть ставки 17 або 16,20 гривні залежно від категорії.

У міській владі зазначають, що перегляд тарифів має забезпечити стабільну роботу транспорту, зберегти чинну маршрутну мережу та підтримувати технічний стан автобусів і тролейбусів. Про дату запуску електронної системи та початок застосування нових розцінок повідомлять окремо.

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