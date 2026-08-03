Тимчасові графіки відключення світла у Кіровоградській області 4 та 5 серпня є вимушеним, але необхідним кроком.

Українців попередили про планові графіки відключення світла у Кіровоградській області на 4 та 5 серпня, повідомляє видання Politeka.net.

Графіки відключення світла у Кіровоградській області на 4 та 5 серпня триватимуть через планові та профілактичні роботи. Знеструмлення триватимуть багато годин поспіль.

За інформацією АТ «Кіровоградобленерго», 4 серпня в низці населених пунктів заплановано тимчасові відключення електроенергії у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на електромережах. У селі Ружичеве планові обмеження триватимуть з 09:00 до 17:00 години. На цей час без світла залишаться окремі вулиці:

Лісова — 6, 7, 9, 10, 12, 15, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 40

Набережна — 1, 2, 4, 10, 11, 22

Також 4 серпня, з 09:00 до 18:00, відключення заплановані у селі Павлиш. Обмеження торкнуться будинку №1а на вулиці Миру, а також частини будинків за адресами:

Коцюбинського — 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 42а, 43, 44, 44а, 45, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 58, 59, 59а, 60, 61, 63, 64, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 102, 104, 106

Перемоги — 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 51а, 52, 53а, 54, 55, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 72

пров. Коцюбинського — 1, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63

5 серпня планові роботи продовжаться. З 08:00 до 18:00 електропостачання тимчасово припинять у селі Триліси. Відключення стосуватимуться вулиць:

В. Котляра — 1, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 21, 29, 34

пров. Колгоспний — 1, 3

У селі Бірки ремонтні роботи проводитимуться з 09:00 до 17:00. Під тимчасові обмеження потраплять споживачі на вулицях:

Андрія Зінов'єва — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44

Дружби — 1, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 20

Лісова — 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 34А, 36А, 39, 40

Миколаївська — 1, 2, 3, 3А, 3Б, 4, 4А, 4В, 6, 7, 7Б, 8, 8А, 10, 10А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26А, 28, 30, 34, 35, 36, 37, 45, 46, 47, 50, 51

Тараса Шевченка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76

Центральна — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 39Б, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 71, 73, 89

пров. Калиновий — 1, 2, 3, 5, 7, 11

Іванівка

Тараса Шевченка — 35.

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