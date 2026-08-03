Жителів Вінницької області попередили про планові відключення світла, які заплановані на 4 серпня в окремих населених пунктах регіону.

Графіки відключення світла у Вінницькій області на 4 серпня пов'язані з проведенням планових ремонтних і профілактичних робіт на електромережах, пише Politeka.net.



Енергетики перевірятимуть технічний стан обладнання, замінюватимуть зношені елементи мережі та виконуватимуть необхідні роботи для підвищення надійності електропостачання і запобігання можливим аваріям у майбутньому.

За інформацією АТ «Вінницяобленерго», у вівторок, 4 серпня, планові роботи проводитимуться у Токарівка. З 09:00 до 17:00 без електроенергії тимчасово залишаться окремі будинки на таких вулицях:

Ватутіна — 1

Загородня — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 38А, 39, 41, 42, 43

Келецька — 37

Колгоспна — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 42, 45, 500

Космічна — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 60

Набережна

Надрічна — 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32

Першотравнева — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 90, 93, 94

Центральна — 1, 2, 3, 4, 7, 8, 8А, 9, 10, 14, 18, 19, 20, 22, 23, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 37А, 38, 39, 41, 42, 46А, 47, 47А, 502

Шевченка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 31А, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44

Цього ж дня, з 09:00 до 17:00, ремонтні бригади працюватимуть у населеному пункті Рожепи. На час проведення технічних робіт електропостачання буде тимчасово припинене для частини українців, які проживають на таких вулицях:

Б. Хмельницького — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 41, 45

Гагаріна — 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 19А, 31

Кармалюка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 46, 47, 49, 50, 51, 56, 63, 74, 93, 501

Миру — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22/2, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31

Перемоги — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 47, 51

4 серня планові відключення продовжаться в селі Мельники. З 09:00 до 17:00 енергетики виконуватимуть профілактичні роботи, через що без світла тимчасово залишаться окремі будинки на вулицях:

Ватутіна — 1, 1Б, 3, 8, 10, 50, 54

Вербова — 9.

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