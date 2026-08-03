Стало відомо, що входить до гуманітарних наборів в рамках видачі безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі продовжують видавати в межах міської програми соціальної підтримки, яка діє для громадян, що опинилися у складних життєвих обставинах, повідомляє Politeka.net.

Ініціативу реалізують відповідно до рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради, а її координацію здійснює Департамент соціальної політики. Програму запровадили наприкінці 2023 року для підтримки найбільш уразливих категорій населення.

Отримати допомогу можуть внутрішньо переміщені особи, люди похилого віку, особи з інвалідністю, матері, які виховують неповнолітніх дітей, а також родини, що опинилися у складних життєвих обставинах. Скористатися програмою можуть і мешканці прихистків та місць компактного проживання.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі включають набір товарів тривалого зберігання. До нього входять м'ясні та рибні консерви, паштети, готові страви, локшина швидкого приготування, чай, кава, мед, джем, цукор і галетне печиво.

Такі продуктові набори допомагають забезпечити базові потреби людей, які переживають складний життєвий період або нещодавно були змушені змінити місце проживання. Завдяки тривалому терміну зберігання продукцію можна використовувати без спеціальних умов.

Для оформлення допомоги необхідно звернутися до управління соціального захисту населення за місцем фактичного проживання або реєстрації. Разом із заявою потрібно подати документи, які підтверджують право на участь у програмі.

У міській адміністрації зазначають, що інформацію про зміни умов надання допомоги, порядок оформлення та перелік категорій отримувачів регулярно оновлюватимуть на офіційних інформаційних ресурсах. Жителям рекомендують стежити за актуальними повідомленнями, щоб не пропустити важливі оновлення.

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