Жителів у Миколаївській області попереджають про запровадження планових графіків відключення світла на 4 та 5 серпня.

Українцям показали планові графіки відключення світла, що триватимуть у Миколаївській області на 4 та 5 серпня, пише Politeka.net.

Українцям рекомендують заздалегідь підготуватися до графіків відключення світла у Миколаївській області на 4 та 5 серпня: зарядити мобільні телефони, павербанки та інші необхідні пристрої, а також врахувати години відключень під час планування повсякденних справ.

За інформацією АТ «Миколаївобленерго», 4 серпня планові роботи проводитимуться у селі Веселий Роздол. З 08:30 до 17:00 без електропостачання тимчасово залишаться окремі будинки на вулицях:

Б. Хмельницького 1, 3

Котовського 2, 3, 4, 10, 16, 19, 21

Чапаєва 1, 2, 3, 5, 6, 15

04.08.2026, з 08:00 до 17:00 години також без світла залишаться жителі села Шевченко. Знеструмлення діятимуть за адресами на вулицях:

Зерноток 48/315

Молодіжна 2, 3, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 31

Пархомова 2, 3, 4, 6

Шевченка 2, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 35, 38, 39, 41, 43, 48/164, 48/170, 40, 2/3

Шкільна 1, 2, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22

5 серпня з 08:00 до 17:00 ремонтні бригади працюватимуть у селі Василівка. На період виконання технічних робіт електроенергію тимчасово вимкнуть на вулицях:

Набережна — 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33

Сонячна — 1, 1В, 3, 3А, 5, 7, 9, 11, 11/1, 13, 15, 17А, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 92

Центральна — 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25А, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38А, 40, 41, 42, 43, 44, 44А, 45, 47, 49, 50А, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69

Крім того, 05.08.2026, планові відключення торкнуться і села Рибаківка. Тут ремонтні роботи триватимуть з 09:00 до 17:00. У зазначений час без світла залишаться окремі адреси:

Молодіжна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 24, 26, 28

Поштова — 7

Спортивна — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12

Степова — 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9Б, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 19, 20, 22, 26

пров. Садовий — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12.

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