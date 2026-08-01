Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області та Дніпрі надається в рамках проєкту від благодійного фонду Карітас, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті благодійної організації.

У межах проєкту «Забезпечення базових потреб та надання першої психологічної допомоги внутрішньо переміщеним особам, які проживають у місцях компактного проживання в місті Дніпро та передмісті» команда продовжує системну роботу з підтримки людей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Фахівці регулярно відвідують шелтери та місця компактного проживання, щоб надати допомогу найбільш вразливим категоріям внутрішньо переміщених осіб. Основна мета діяльності полягає не лише у забезпеченні базових потреб, а й у відновленні психологічного стану людей, які пережили втрату дому, близьких і звичного способу життя.

Учасникам проєкту гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Дніпропетровській області надається комплексна підтримка.

Зокрема, передбачені індивідуальні психологічні консультації, що допомагають впоратися зі стресом, тривогою та наслідками травматичного досвіду. Окрім цього, люди отримують сертифікати для придбання продуктів харчування, засобів гігієни та необхідних медикаментів, що дозволяє частково вирішити повсякденні потреби.

Особливу увагу команда приділяє емоційному відновленню. Спеціалісти допомагають людям знайти внутрішні ресурси, повернути відчуття стабільності та впевненості у майбутньому. Такий підхід сприяє не лише покращенню якості життя, а й підтримує здатність адаптуватися до нових умов.

Джерело: Карітас

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