Підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпропетровській області вже стало предметом активних дискусій.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпропетровській області залишається актуальною темою для жителів регіону, пише Politeka.net.

У Павлограді готують перегляд вартості водопостачання, водовідведення й поводження з побутовими відходами, тоді як у Кривому Розі споживачі вже отримують рахунки з новими сумами.

На розгляді виконавчого комітету Павлоградської міської ради перебуває проєкт рішення, який передбачає встановлення ціни за централізоване водопостачання на рівні 84,01 гривні за кубометр. Для водовідведення пропонують тариф 29,46 гривні. Обидва показники зазначені з урахуванням ПДВ.

Окремо планують скоригувати оплату за управління побутовими відходами, яку забезпечує підприємство «ЕКО-КОМУНТРАНС». Якщо документ затвердять, зміни набудуть чинності після офіційного введення в дію.

Комунальне підприємство зобов'язане завчасно повідомити населення про нові розцінки. Оплата здійснюватиметься лише за фактично наданий сервіс. Якщо його якість не відповідатиме встановленим вимогам, закон дозволяє провести перерахунок.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпропетровській області вже стало предметом активних дискусій у Кривому Розі. Після зміни вартості централізованого водопостачання до 78,47 гривні за кубометр окремі містяни заявили про збільшення сум у платіжках.

У «Кривбасводоканалі» пояснили, що частина звернень може бути пов'язана з урахуванням попередньої заборгованості або коригуваннями за минулі періоди. Саме тому споживачам радять звертатися до постачальника для уточнення інформації щодо конкретних нарахувань.

Паралельно законність оновлених розцінок оскаржують у суді. Крім того, після їх запровадження містяни зареєстрували електронну петицію із закликом переглянути відповідне рішення.

Подальші зміни залежатимуть від результатів судового процесу та майбутніх рішень органів місцевого самоврядування, які визначать порядок застосування нових розцінок для населення.

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