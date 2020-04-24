Пророчества о том, что конец света может начаться в текущем десятилетии, стали актуальными

Об этом пишет The Russian Times.

Многие утверждали, что високосный год станет особенным и принесет человечеству один негатив.

Но есть теории, что апокалипсис наступит не раньше 2021 года. Такие фатальные сценарии с датой конца света указаны в пророчествах еврейского священного писания – Торе.

Текст, согласно древним верованиям, был продиктован Моисею самим Всевышним, а после его веками дополняли мудрецы и пророки, слову которых доверяли современники.

В писании говорится, что человечество будет существовать шесть тысячелетий, а после погибнет в кровопролитных войнах и во время природных катаклизмов. Но в момент бедствия на Землю спустится Мессия, который якобы сможет спасти праведных и забрать их в иной, лучший мир.

Паникеры слишком буквально восприняли эти слова и утверждают, что 2021-й год станет последним для Земли, ведь все три события, которые должны знаменовать скорый приход апокалипсиса, уже произошли.

Согласно древним писаниям, вестниками апокалипсиса должны стать рождение красного теленка, появление живой рыбы в водах Мертвого моря и знамение, связанное со Стеной Плача.

Страшные пророчества сбылись в 2018 году, причем с разницей в несколько месяцев. Согласно предсказаниям, после знамений нашей Земле будет дано три года на то, чтобы искупить свои грехи и обратиться к вере. Именно поэтому конец света может наступить в конце 2021 года.

Но скептики не согласны с такими предположениями и сразу объяснили все три "знамения". Змеи в Израиле водились всегда, а красный теленок – результат упорного труда ученых. Но в социальных сетях все равно ходят предположения, что даже если следующий год в истории человечества не станет последним, все население Земли ждут большие перемены.

Напомним, что ученые рассказали про конец света 29 апреля: что случится в этот день.

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