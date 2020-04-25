Власти планируют продлевать карантин до тех пор, пока в Украине не будет пройден пик заражения вирусом

Эту информацию в эфире украинского телеканала озвучил советник президента Олег Устенко, передает Politeka.net.

Он отметил, что в Офисе Владимира Зеленского понимают нынешнюю ситуацию в Украине и называют ее "управляемой".

"Мы находимся в крайне тяжелой ситуации. У президента страны, у его офиса есть четкое понимание того, как должна двигаться ситуация. Ситуация управляема и это не катастрофа. Вопрос как выходить из кризиса. Поймите, это не просто коронакризис, это экономический кризис. Украинская экономика в базовом сценарии, который представляет Кабмин - минус 5% на этот год", - подчеркнул Устенко.

Советник Зеленского по экономическим вопросам также заявил, что половина украинских заробитчан уже не смогут работать за пределами страны. Потому при выходе из карантина наиболее важным для Украины станет возобновление работы малого и среднего бизнеса, с помощью которого страна сможет побороть безработицу.

"Первое: мы находимся в периоде карантина. Он долго держаться не может, это тоже очевидно потому что мы - слабая экономика… Малый и средний бизнес сейчас важен не потому, что это доходы в госбюджет. Малый бизнес - это рабочие места. Вот почему в логике президента движение будет идти следующим образом. Как только страна поднимается на пик и мы начинаем спускаться (по заболеваемости), моментально идут меры послабления. Не для того, чтобы восстановить экономический рост, а вернуть страну на восстановительную траекторию", - добавил Устенко в эфире телеканала.

Подытоживая, Олег Устенко заявил, что в данный момент власть держит карантин до пика заболеваемости, после чего в Украине начнутся меры по его смягчению.

Ранее мы рассказывали, что Денис Шмыгаль анонсировал ослабление карантина в Украине. По его словам, стартовая точка реализации этого плана может наступить 11 мая, а стратегия состоит из пяти пунктов.

Уже после 11 мая украинцам могут разрешить гулять по паркам, откроются автомойки и нотариусы.

Второй шаг называется «Уменьшение случаев. Разгрузка медицинской системы», в условиях которого возобновляется учеба в выпускных классах, начинается подготовка к ВНО, открываются кинотеатры и спортзалы.

Третий шаг – «Высвобождение медицинской системы от больных»: открытие ТРЦ, ресторанов, запускается работа метрополитена.

Четвертый этап носит название «Полный контроль над очагами»: восстанавливается работа всего метрополитена и наземного транспорта, учреждений культуры и образования, а также плановая и стоматологическая работы.

Последний шаг называется «Прекращение внутренней передачи вируса». Он предусматривает отмену других ограничений кроме тех, которые установлены местной властью.

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