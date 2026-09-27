Доплати для пенсіонерів у Запорізькій області нараховуються автоматично — щомісячну надбавку до пенсії отримують ті, хто досяг 70, 75 або 80 років.

Доплати для пенсіонерів у Запорізькій області нараховуються автоматично — щомісячну надбавку до пенсії отримують люди, які досягли 70, 75 або 80 років, і додатково звертатися до Пенсійного фонду не потрібно.

Розраховувати на виплату можуть пенсіонери, у яких розмір пенсійної виплати з 1 січня 2026 року не перевищує 10 340,35 гривні. Друга обов'язкова умова — досягнення відповідного віку, пояснили в Пенсійному фонді України.

Розмір доплати залежить від віку. Пенсіонерам від 70 до 74 років нараховують 300 гривень щомісяця. Тим, кому виповнилося від 75 до 79 років, — 456 гривень. Після 80 років надбавка зростає до 570 гривень.

Коли нараховують надбавку

Доплату рахують із дня досягнення відповідного віку. Якщо людина народилася 1 числа, повний розмір надбавки вона отримує разом із пенсією за той самий місяць. Якщо ж день народження, наприклад, 20 числа — доплату нарахують за 10 днів після настання віку.

Окремо у ПФУ пояснили, чому після 75 років до пенсії додають не 456 гривень, а лише 156. Річ у тім, що в 70 років людині вже призначили надбавку 300 гривень. Тож після 75-річчя донараховують лише різницю, щоб загальний розмір доплати сягнув 456 гривень.

Що робити, якщо надбавку не нарахували

Хоч виплата нараховується автоматично, іноді трапляються помилки чи затримки. У такому разі варто звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду за місцем проживання або зателефонувати на контакт-центр за номером 0 800 503 753.

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