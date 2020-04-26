Циклон Walli скоро уйдет и вместо него Украину накроет антициклон, который также не сулит ничего хорошего

Точный прогноз погоды на ближайшие дни дала украинский народный синоптик Наталья Диденко.

"Антициклон Odilo приведет преимущественно сухую погоду в большинстве областей Украины. И только влияние стареющего циклона завтра еще побудет причиной дождей в восточной части Украины и на Сумщине. Пару капель может упасть на Киевщине, Одесской области и в районе Карпат", - отметила Диденко у себя на страничке в соцсети Фейсбук.

По словам синоптика, ветер останется некомфортным, порывистым, однако сильным только на Востоке Украины. Направление - северо-западное.

"Не успело потеплеть - снова холодает, - предупредила Диденко. -

Этой ночью (с 26 на 27 апреля, - ред.) возможны заморозки. Кроме Юга и Востока. Днем в понедельник предполагается + 11 + 16 градусов, на Закарпатье + 14 + 19 градусов".

В то же время в Киеве завтра - без существенных осадков. Ветер порывистый. Ночью холодно, + 2 + 5 градусов, в окрестностях вероятные заморозки, днем ​​+12 + 14 градусов.

Однако, скоро ситуация изменится и зима все же оставит Украину в покое: "Со вторника температура воздуха снова начнет повышаться и среда-четверг уже рванет до +20 градусов".

Ранее мы сообщали, из-за изменений климата в Украине могут появиться пустыни и полупустыни. Такое мнение озвучил кандидат географических наук, синоптик Харьковского гидрометцентра Игорь Кибальчич. По его словам, в зоне риска находятся Одесская, Николаевская и Херсонская области. В этих областях постоянно держится антициклон.

Напомним, люди в ужасе наблюдали за гигантской «дырой» в небе: очевидцы сняли аномалию на видео.

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