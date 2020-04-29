Что нужно знать простым украинцам

Стало известно, когда украинцев начнут штрафовать за нарушения ПДД, которые были зафиксированы в автоматическом режиме

Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба МВД.

Как известно, запуск системы автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения был запланирован на 1 мая 2020 года.

Но министерство решило перенести запуск автоматической системы из-за карантина, введенного на фоне пандемии китайского вируса.

В пресс-службе подчеркнули, что проект фиксации нарушений ПДД отсрочат до окончания ограничительных мер, которые недавно продлил Кабинет министров.

“Эти ограничения частично касаются и работы определенных подразделений Национальной полиции и других организаций, вовлеченных в процессе работы системы автофиксации. Поэтому в МВД принято решение об отсрочке работы системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения до окончания режима строгого карантина”, – говорится в ведомстве.

Ранее мы рассказывали, что украинских водителей ожидает новая система штрафов. С 1 мая планировали запустить автоматическую систему фотовидеофиксации нарушений ПДД (АСФП), которая не только фиксирует нарушение, но и выносит постановление о нарушении и направляет его по месту регистрации владельца авто.

Таким образом, спорить с полицейским и что-либо доказывать не придется.

В АСФП входят технический комплекс из фотокамер и серверов, а также уполномоченные сотрудники полиции, которые рассматривают административные правонарушения и составляют протоколы.

Стоит отметить, что программно-техническое обеспечение не имеет полномочий на написание протоколов, именно поэтому нужны полицейские.

Напомним, полиция начнет тайно штрафовать украинцев без их ведома

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