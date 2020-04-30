Медицинская реформа в Украине обернулась настоящей катастрофой для медиков, ситуация становится только хуже

Как сообщает Politeka.net, о пугающих нововведениях рассказала врач-психиатр из Киева Наталья Стримовская на своей странице в Facebook.

По словам медика, в Украине "сейчас реальные хроники Армагеддона…". Так в КНПКЛ "ПСИХІАТРІЯ", где она работает, в последний год практически все 35 коек заняты острыми больными. С ними на сутки остаются две санитарки и медестра.

"Получает санитарка около 3500 грн в месяц, Медсестра — около 5000. Я врач-психиатр высшей категории со стажем работы 17 лет получаю на руки 8000 грн. Плюс побои, плевки, матюки и постоянную моральную травму от созерцания безумия и человеческого горя", - подчеркнула Наталья Стримовская.

С 1 апреля в Украине начался второй этап медицинской реформы, запущенный еще Уляной Супрун. По словам врача, вместо обещанных улучшений медикам начали урезать зарплату до голой ставки. А кроме того, начали сокращать сотрудников.

"Я в ярости, и мне безумно-безумно-безумно стыдно за эту долбанную страну, за этих безголовых и аморальных, преступных людей, которые сидят у власти. Глубокий стыд и опустошение. Крах медицины. Крах психиатрии", - возмутилась Наталья Стримовская.

Ее пост получил широкий резонанс в СМИ и социальных сетях. Психиатр выпустила еще один, в котором рассказала о других проблемах.

"Не думала, что проблемы нашей больницы так универсальны, думала, что это только мы такие страдальцы, оказалось, почти все государственные медики. Похоже, что социальную медицину целенаправленно разрушают, это странно в наши времена", - поделилась она.

Наталья Стримовская предположила, что вопрос разрушения украинской медицины давно решили представители власти. Именно поэтому никто уже не заботится о зарплатах медиков.

"Процесс пошёл и деньги на оплату нашего труда закончились. Что ещё очень неприятно - впервые на моей памяти некоторые заявления и обещания некоторых наших начальников оказались чистой ложью. Утешаю себя мыслью, что их обманули их начальники", - заявила Стримовская.

Врач считает, что власти проверяют украинцев на прочность. И никакой программы по улучшению медицины на самом деле нет.

"Что касается реформы, то на мой взгляд в том виде, как сейчас нам ее предлагают, это не продуманная и профессиональная реформа, а эксперимент на людях в полевых условиях. Попробуем и посмотрим, что получится, авось кто-то выживет", - подытожила Стримовская.

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