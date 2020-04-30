Российская олимпийская чемпионка Светлана Хоркина высказалась о "присоединении" Крыма



По ее словам, "референдум" в Крыму буквально спас жителей полуострова от "бандеровцев".



"А что Крым? Люди не имеют права выбрать, как они хотят жить? Или вы хотите, чтобы их убивали, как в Сирии? Они хотят говорить на русском, жить в мире и воспитывать детей. Они не хотят быть сгоревшими, как в Одессе. Не хотят бояться прийти в церковь, попасть в тюрьму, потому что просто 9 мая выходят на улицы, надев фронтовой мундир с наградами", - считает спортсменка.

По ее словам, люди имели право выразить свое мнение.

"Тем более все было сделано законным путем, через референдум! Люди – не свиньи, они имеют право на голос и на жизнь. На жизнь ту, которую они хотят. Практически весь Крым сказал: "Мы хотим в Россию". И они – Россия. Мы людям дали возможность высказаться спокойно, иначе бы их убили бандеровцы", - уверена она.



Не обошлось и без "дифирамбов" президенту РФ.



"Россию уважают, с ней считаются. Страна у нас очень большая, сразу всем хорошо стать не может, потому что было так все запущено в 90-х. Конечно, президенту нелегко", – заключила спортсменка.

Ранее, российский музыкант Сергей Карамушкин признал аннексию Крыма Россией.

По его словам, это было никакое не присоединение, а результаты этих действий будет "расхлебывать вся страна".

"Тут однозначно отжали, я не рад тому, что случилось. Я к Крыму хорошо отношусь, это прекрасное место. Но то, что отжали – результаты этой х*йни мы будем долго расхлебывать. Не только страна, но и глобально все ее граждане", - отметил он.

Напомним, Путин выдал всю свою сущность одним поступком: «Куда пришел, там и нагадил».

Как сообщала Politeka, Путин обвинил Зеленского: стало известно о хитром плане, «Донбасс не нужен».

Также Politeka писала, что Путин глупо опозорился с подарком от Лукашенко: «Карлик разбушевался».



