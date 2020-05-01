Стоимость услуг по выдаче гражданских и загранпаспортов в Украине вырастет с 1 мая

Новые тарифы утвердил Кабмин.

Инициировал подорожание глава МВД Арсен Аваков. Он объяснил это тем, что в 2017 году затраты миграционной службы (ГМС) выросли до 736 млн грн., а годом ранее они составляли 463 млн грн. Себестоимость услуг выросла на 44,2%.

Также говорится, что инфляция в стране снижается, а зарплаты растут. Чиновники считают, что подорожание услуг по оформлению паспортов не ударит по карманам украинцев. Ожидается что в результате повышения тарифов поступления в бюджет вырастут на 278 млн грн., из которых 194 млн грн. пойдут в общие фонды местных бюджетов.

Теперь дороже платить за выдачу гражданских паспортов придется в случае их замены либо утери (первый раз паспорт гражданина Украины будет выдаваться бесплатно).

Подорожаем и выдача загранпаспортов, вида на жительство, проездных документов и ряд других удостоверений.

Озвучена слудующая стоимость оформления документов:

Плата за выдачу гражданского паспорта при замене документа, в случае утери:

В срок до 20 дней: с 87 до 126 грн.

В срок до 10 дней: с 174 до 252 грн.

Плата за оформление заграничного паспорта (в том числе в случае потери):

В срок до 20 дней: с 253 до 352 грн.

В срок до 7 дней: с 506 до 704 грн.

В срок до 3 дней: с 506 до 704 грн.

Важно отметить, что данные расценки являются лишь частью общей стоимости оформления паспорта. Помимо этого, нужно заплатить за сам бланк, а также оплатить услуги центра, который оформляет документ. Например, в ГП «Документ» услуга по оформлению загранпаспорта без доплаты за срочность на данный момент стоит 957,32 грн. Таким образом финальная сумма за оформление документов будет гораздо выше заявленных расценок.

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