На Старообуховской трассе (Р-01) происходит на порядок больше смертельных ДТП, чем на любой другой автодороге местного значения в Украине.

О причинах летальной статистики на участке между базой “Динамо” и поселком Козин, находящемся в черте Киева, KиевVласть стало известно из материала издания Mind.

“Трасса пережила реконструкцию в 2010 году. Именно тогда Р-01 из трехполосной превратилась в четырехполосную. При этом увеличение количества транспортных полос было достигнуто за счет их фактического сужения – банально путем новой разметки. Физически досыпали по метру по обочинам, но кое-где – пожалели и метра”.

В результате некоторые участки дороги с поперечным профилем 2х2 имеют ширину полосы 2,78 м при минимально допустимых по нормативам 3 м. Специалисты также обнаружили участки, где ширина полос сужается до 2,62 м, а у обочины – до 2,58 м., – сообщается ссылкой на экспертов Госдор НИИ и “Декра Эксперт”.

В результате, по состоянию на конец 2019 года на 100 столкновений здесь наблюдается 46 погибших, тогда как, например, на “Варшавке”, которая входит в перечень наиболее опасных автобанов, на такое же количество ДТП приходится 26 летальных случаев. При том, что длина “Варшавки” в пределах Киевской области 79,3 км, а всей Старообуховской – лишь 36,3 км.

Критическая ситуация возникла практически сразу после фиктивной реконструкции. К примеру, за 2007-2010 гг. на трассе, несмотря на 20 зафиксированных ДТП, погибших не зарегистрировано. А за аналогичный период 2011–2014 гг. погибло и было тяжело травмировано 14 человек в 34 ДТП, сообщается в материале.

При этом официальная статистика является на порядок более скромной по сравнению с реальной из-за специфики сбора данных в МВД, так как фиксация погибших происходит лишь на месте дорожного инцидента, уточняют авторы расследования.

Специалисты утверждают, что проблема также обусловлена чрезмерно высоким трафиком, на который не рассчитана транспортная инфраструктура на данном участке:

“Несмотря на то, что трасса Р-01 относится к автодорогам второй категории, для которых интенсивность движения предусмотрена ГСН на уровне от 3 000 до 10 000 автомобилей в сутки, реальная загрузка Р-01 от ТЦ “Атмосфера” в пгт Козин превышает предельный норматив в три раза – 28 900 автомобилей в будний день”, – сообщается со ссылкой на инженерный аудит НИИ Укравтодора, произведенный в конце 2019 года.

“При такой интенсивности и плотности движения руководство Службы автомобильных дорог Украины в Киевской области в 2010 году вместо того, чтобы предоставить дороге Р-01 категорию национального значения с соответствующими инфраструктурными усовер­шенствованиями, решилось лишь на то, чтобы перерисовать разметку, в результате чего на асфальте появилось четыре полосы, которые едва достигают допустимой госстройнормами ширины, а иногда и не достигают”, – утверждается в расследовании.

Напомним, что летом 2018 года СМИ всколыхнула информация о жутком ДТП на Старообуховской трассе, когда в результате лобового столкновения в одном из пострадавших автомобилей заживо сгорела семья из трех человек. Машины двигались навстречу смежными полосами, и по крайней мере одна из них выехала на “встречку”.

Также на одном из участков трассы в 2009 году произошло смертельное ДТП с участием экс-мера Киева Александра Омельченко. Виновным был признан пешеход, погибший на месте ДТП.

Фото: "Киев Оперативный"