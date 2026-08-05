Дефіцит продуктів в Львівській області може стати одним із наслідків аномальної спеки та тривалої посухи, які вже завдають значних збитків аграрному сектору в багатьох країнах Європи, пише Politeka.net.

За оцінками експертів, літо 2026 року стало одним із найспекотніших за останній час. Через нестачу опадів овочеві культури розвиваються у стресових умовах, що негативно впливає на формування майбутнього врожаю.

Виробники змушені збільшувати витрати на полив і додаткові агротехнічні роботи. Однак навіть такі заходи не завжди дають бажаний результат, адже водні ресурси у багатьох регіонах залишаються обмеженими.

Фахівці наголошують, що скорочення збору овочевої продукції здатне погіршити фінансовий стан господарств. Найбільший ризик виникає для малих і середніх підприємств, які мають обмежені можливості для покриття додаткових витрат.

Аналітики зазначають, що дефіцит продуктів в Львівській області можливий у разі подальшого погіршення погодних умов, адже менші обсяги виробництва можуть вплинути на пропозицію та ціни на внутрішньому ринку.

Для пом'якшення наслідків спеціалісти рекомендують активніше впроваджувати посухостійкі сорти, модернізувати системи зрошення, використовувати сучасні технології моніторингу стану ґрунтів і рослин. Також важливу роль можуть відіграти державні програми підтримки, страхування врожаю та інвестиції в інфраструктуру накопичення води, що допоможуть аграрному сектору краще адаптуватися до кліматичних викликів.

Експерти зазначають, що подальший розвиток ситуації значною мірою залежатиме від погодних умов у найближчі тижні.

Джерело: agroweek

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